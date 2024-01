El central Jesús Fernández, confirmat com el cinquè reforç del Sabadell en el mercat d’hivern

Ara ja és oficial. El central Jesús Fernández, que l’1 de març complirà 24 anys, s’ha convertit en el cinquè fitxatge del Centre d’Esports Sabadell, cedit per la Ponferradina, en aquest intens mercat d’hivern. D’aquesta manera, el director esportiu, Carlos Rosende, compleix una de les peticions del tècnic Óscar Cano, qui volia completar un eix defensiu que havia fet curt en efectius després de les baixes de Biel Farrés i Antonio Sánchez.

Jesús Fernández, nascut a Navia (Astúries), va formar-se a l’escola de Mareo, però mai va arribar a debutar en el primer equip de l’Sporting de Gijón. Va fitxar pel Lugo en la temporada 19/20 per incorporar-se al filial, Polvorín, fins que la passada campanya va fer el salt al primer equip, debutant a Segona Divisió A: vuit partits.

A l’estiu, el SD Ponferradina va fixar-se en ell i li va fer un contracte de dues temporades. En el primer tram del campionat va gaudir d’oportunitats, participant en 6 partits, tres com a titular, però a partir del 18 de novembre va quedar a l’ostracisme. Ara se li obre una nova porta amb aquesta cessió al Centre d’Esports, curiosament la segona procedent del club d’El Toralin després de David Soto. Aquest dimarts ja estarà a la nostra ciutat, per fer la revisió mèdica i dimecres es posarà a disposició d’Óscar Cano.

Més sortides?

El mercat d’hivern del CE Sabadell està sent de rècord. Amb Jesús Fernández es confirma la cinquena incorporació després de sis baixes, un total d’onze moviments. I encara n’hi poden haver més. En el capítol de possibles sortides, la rumorologia apunta a jugadors com Nando Garcia, Manel Martínez i Cristian Herrera, que gairebé han perdut tot el protagonisme en les últimes jornades.

Especialment cridanera és la situació de Manel i Cristian, que semblaven peces intocables. Amb l’arribada d’Óscar Cano van continuar sent titulars, però això ha canviat amb la irrupció dels joves Vladys, Marru i el fitxatge d’Abde. En el cas de Cristian Herrera, peça decisiva la passada temporada per assolir la permanència, no ha disputat cap minut ni ha escalfat en les tres últimes jornades. Els últims minuts (63) van ser contra el Tarazona. I Manel Martínez va caure de l’onze al Reino de León contra la Cultural jugant 13 minuts. Després, un minut testimonial davant el Tarazona i res més.

No es pot descartar cap possibilitat. Óscar Cano va dir a Logronyo que “compto amb els jugadors que tinc a la meva disposició”, però sense tancar cap porta. Els futbolistes tampoc s’han manifestat i des del club no es té informació de les seves intencions. El termini acaba l’1 de febrer a les 6 de la tarda en el cas de la Primera Federació. Sempre quedaria el marge de fitxar jugadors com a agents lliures. Ara encara s’ha de cobrir la vacant sub’23.