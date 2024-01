Mor el fotògraf Moisès Serra a l’edat de 92 anys: “Era un enginyer de la fotografia”

El fotògraf sabadellenc Mosiès Serra Martí va morir el passat 24 de gener de 2024 a l’edat de 92 anys. Nascut el 1931, va ser un referent en la fotografia urbana i de la natura, amb especial èxit del llibre Perfil Nocturn, a través del qual mostra una mirada molt pròpia de diverses zones de la ciutat; escenes quotidianes reconeixibles pels lectors.

Fa diversos anys va donar a l’Arxiu Històric de Sabadell més de 15.000 negatius de fotografies i diapositives realitzades entre 1964 i 2004. La seva filla Noemí Serra recorda que “era un artista”. La cerimònia de comiat es va dur a terme la setmana passada.

També el coneixia molt bé el vitraller sabadellenc Joan Serra, amb qui no eren família, però compartien la passió per la ciutat i jugar amb la llum i els colors en les seves obres. De Moisès Serra explica que “era un enginyer de la fotografia, no mirava només la cosa estètica, que també, sinó que prestava molta atenció a la llum, als contrastos, al millor moment del dia per fer la foto, etc”. Una de les fotografies que apareixen al llibre Perfil Nocturn és, precisament, del taller del vitraller, al carrer de Sant Quirze cantonada Sant Feliu. La imatge és una composició entre la botiga, la llum que entra pels vitralls i, a fora, els diables d’una colla de foc.

Segons Joan Serra, “l’hem de recordar com un home que va passejar la ciutat, la va acariciar amb la mirada”, diu el sabadellenc. “Era una persona típica del carrer, amb barba grossa, llarga i blanca, i sempre portava un carretó amb les càmeres i material”, recorda.