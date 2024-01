Com és tradició cada any, el pròxim 23 d’abril els carrers de Sabadell s’ompliran de color en una de les diades més esperades de l’any. Sabadell ja prepara el Sant Jordi 2024. El període de presentació d’instàncies per ubicar una parada per vendre llibres i roses per ja està obert. Els punts repartits per la ciutat podran vendre entre les 9 del matí i les 9 del vespre.

El procediment té dues modalitats en funció de qui fa la sol·licitud. D’una banda, ho poden fer el gremi, els col·lectius i les entitats associatives, així com també els centres educatius. Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica.

D’altra banda, la segona modalitat és per a comerciants minoristes de flors i llibres i persones físiques que vulguin demanar parades. En el cas dels comerciants podran vendre roses i llibres, en funció de l’objecte de venda del seu establiment, i les persones físiques només roses. Aquestes instàncies també s’han de presentar telemàticament al portal de l’Ajuntament.

A partir del 15 d’abril, es podrà consultar a la carpeta del ciutadà la resolució del permís. Les persones que ho sol·licitin a la seva instància de petició, podran demanar una còpia autèntica de la llicència, que es podrà recollir al Registre de Territori (c. Pau Claris, 100).

Suport en el tràmit digital

Per facilitar la realització del tràmit en format digital per a persones físiques, l’Ajuntament oferirà suport a les persones interessades. L’objectiu és facilitar la digitalització del tràmit, resoldre dubtes i acompanyar en el procés de transformació digital.

Els interessats podran adreçar-se a l’auditori del carrer de Lacy, número 11, en horari de 9 a 14h, el dia 29 de gener de 2024.