El pi de les Tres Branques, en perill d’escapçar-se

El pi de les Tres Branques de Can Vilar haurà de ser reforçat en les pròximes setmanes. El motiu ha estat una esquerda entre dues de les tres branques que ha posat de manifest el risc que es pugui escapçar un arbre d’interès local d’ençà de la seva catalogació l’any 1994, ara fa trenta anys.

“Els serveis tècnics ja van fer una primera inspecció i es va comprovar que una de les branques s’havia començat a separar. Per això, es va contactar amb professionals experts en arboricultura per fer una valoració i definir quines actuacions s’havien de fer”, apunten fonts del consistori. Ubicat dins del terreny de Can Vilar, a prop de l’Ermita de Togores, l’exemplar de tres branques té un perímetre total de 410 cm, segons s’explica en el Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS). Així mateix, les branques fan 187, 213 i 186 cm.

Davant d’aquesta situació, en el pròxim mes de febrer “es col·locarà un ancoratge provisional per evitar que la branca caigui i també s’avaluarà quines mesures addicionals cal aplicar”, asseguren des del consistori.