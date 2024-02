El mercat del CE Sabadell: s’acosta el migcampista Sergi Maestre i Cristian Herrera amb peu i mig fora

Les últimes hores del mercat d’hivern són intenses a les oficines de la Nova Creu Alta. Els onze moviments fets fins ara entre sortides i entrades es veuran augmentats. Tot apunta a la imminent arribada del migcampista Sergi Maestre, barceloní de 33 anys amb una extensa experiència sobretot a l’extinta Segona Divisió B. El Badalona, en dues etapes, és on ha militat més temporades, però també ha jugat al Lugo, Zaragoza, Olot, Cornellà, Real Murcia o Badajoz.

Les últimes tres temporades ha estat a l’Albacete, però amb molt poc protagonisme. De fet, en l’actual no ha jugat cap minut. La seva incorporació podria tenir relació amb la possible lesió de Sander Ballero, qui en l’entrenament d’aquest dijous ha fet mal gest i podria tenir danyat el menisc. S’està a l’espera de proves per determinar l’abast del problema.

D’altra banda, en el capítol de baixes, totes les mirades apuntaven a Nando Garcia, Manel Martínez i Cristian Herrera. Els dos últims han fet la petició per abandonar el club davant el seu escàs protagonisme de les darreres jornades amb el tècnic Óscar Cano. De moment, les negociacions per a la rescissió estan més a prop de fructificar en el cas de Cristian Herrera, qui tindria ofertes d’altres clubs. Herrera va arribar en el mercat d’hivern de l’any passat i després de ser l’heroi de la segona volta amb 7 gols, l’actual curs està sent gairebé un malson. Ha fet tres gols, al Sestao, Celta Fortuna i Real Sociedad B. El cas de Manel sembla més complicat perquè abans el Centre d’Esports hauria de tancar alguna operació amb un davanter. Caldrà esperar a l’últim moment.