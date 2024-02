Cristian Herrera no seguirà al CE Sabadell

Va arribar en el mercat d’hivern de l’any passat i marxa en el mercat d’hivern d’aquesta temporada. Cristian Herrera s’ha convertit en una les baixes il·lustres del Centre d’Esports d’última hora. De fet, havia perdut tot el protagonisme, no només a l’onze sinó també en els canvis. En les tres darreres jornades no va disputar cap minut ni tans sols va escalfar-se, una prova evident que tenia altres jugadors al davant amb Óscar Cano a la banqueta.

Una situació que finalment ha desencadenat el seu desig de marxar del club i acceptar alguna de les ofertes que li havien arribat, tot fa indicar que la del San Fernando. Ha estat un adeu amb sensacions contraposades. Cristian Herrera va convertir-se en un heroi de la segona volta del curs passat. Va arribar procedent de l’Intercity i va anotar 7 gols, fent un gran tàndem amb Pau Víctor. Un dels gols, el recordat a UD Logroñés en el servei de la segona part des del mig del camp a la segona part.

La seva continuïtat va celebrar-se gairebé com una renovació, però aquesta temporada no li han sortit les coses. Va gaudir de la titularitat, però el seu rendiment no ha estat el mateix, perjudicat pels canvis en la plantilla i també la manera de jugar. També va estar negat davant la porteria en les primeres jornades, provocant una gran ansietat. Va estrenar-se contra el Sestao River i després va marcar dos gols estèrils contra el Celta Fortuna a Barreiro i la Real Sociedad B a la Nova Creu Alta. Amb l’arribada d’Óscar Cano va jugar al principi, però fa tres jornades que el seu lloc és a la banqueta, una situació que ha propiciat el seu adeu en aquest mercat d’hivern.

Sergi Maestre, a punt

En el capítol d’arribades, tot fa indicar que a les properes hores es tancarà la incorporació del migcampista Sergi Maestre. L’experimentat jugador català arribarà des de l’Albacete de Segona Divisió i acumula més de 300 partits a la categoria de bronze a clubs com Real Murcia, Badalona, Cornellà o Badajoz. Amb aquesta incorporació, el Centre d’Esports deixarà el mercat pràcticament enllestit, si no hi ha cap sorpresa d’última hora.