Better Care inaugura el seu Hub a Sabadell

La companyia biotecnològica sabadellenca ha inaugurat aquest divendres el Better Care Hub, unes noves instal·lacions al carrer Pare Sallarès per continuar creixent en el camp de la innovació i la recerca en l’àmbit de la salut. “Hem escollit mantenir-nos a la ciutat que va veure néixer la companyia perquè volem que el nostre creixement generi retorn a la ciutat, promoure l’ecosistema de tecnologia i salut, i donant oportunitat al talent sabadellenc”, ha assegurat el CEO de Better Care, Xavi García, durant la presentació d’aquest divendres.

Better Care, valorada en més de 10 milions d’euros i amb presència a trenta hospitals i a dotze països, va néixer el 2010 com a spin-off de l’Hospital Parc Taulí. L’empresa sabadellenca, pionera en la captura, gestió i processament de dades clíniques, ha creat BC Link, un sistema que permet recopilar els senyals de diferents dispositius mèdics connectats a un mateix pacient, interpretar-los i integrar-los a la història clínica de cada pacient. “Amb dades de qualitat podem millorar molt la medicina de precisió i personalitzada. Per endavant tenim un futur que ens pot donar un point of care, on el malalt arribarà, li farem una punció i sabrem quin medicament li anirà bé o no”, ha apuntat Lluís Blanch, fundador de Better Care i director de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).

L’acte, que ha comptat amb un centenar d’assistents, entre els quals la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa; el tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell, Lluís Matas i els regidors Antonio Rodríguez i Sílvia Garcia, també ha servit per veure els diversos espais de treball d’unes instal·lacions que “demostren l’afiançament de Better Care, perquè moltes spin-off comencen, però és molt difícil que generin economia i productes, com és en aquest cas. El coneixement s’ha de traslladar, transferir per així atendre millor els ciutadans”, ha assegurat Anna Aran, directora general del Parc Taulí.

Per la seva part, Lluís Matas ha posat d’exemple la companyia, que compta amb una vintena de treballadors, assegurant que “és un exemple viu de la convergència reeixida entre el món de la tecnologia i la salut”. En aquesta línia, el tinent d’alcaldessa ha afegit que “la salut és element estratègic, també per al progrés social i com a dinamitzador del teixit empresarial de la ciutat i la seva competitivitat. Tecnologia i salut és un tàndem que genera oportunitats”.