Ballsalona reprèn els balls de saló a L’Acadèmia

Aprendre balls de saló descobrint la tècnica a cada pas i per diversió, sense pressió. Aquest és l’objectiu de Ballsalona, el projecte del sabadellenc Jordi Graells que ara torna a impulsar a L’Acadèmia de Sabadell, al carrer de Sant Joan, 20 (Centre). Ballsalona agrupa els conceptes de ball i de saló i pretén ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que tinguin interès a aprendre els balls de saló, tot tipus. I no hi ha barreres d’edat. La iniciativa torna a Sabadell després d’uns anys d’inactivitat.

“La idea és aprendre a ballar sense que et representi un maldecap. Sistemes diferents poden arribar a generar angoixa”, reflexiona Jordi Graells, que mb 20 anys es va formar en ball acadèmic i el 1984 va començar a impartir aquests cursos amb la seva dona, Maria (Menu) Roca, al centre cívic de Gràcia. L’èxit que van tenir i un període en què van viure a Barcelona els va portar a fer-ne al casinet d’Hostafrancs i a organitzar concursos com el que es va fer el novembre de 1993 a Montjuïc.

El sabadellenc subratlla que “ensenyem a estimar el ball com havíem ballat sempre i incorporem tot el que s’ha d’incorporar de cada generació”, per la qual cosa s’ensenyarà tant pas doble, fox, vals i rock, per citar alguns exemples, com altres temes actuals com la famosa sardana Coti x Coti dels mataronins The Tyets.

Un aspecte que insisteix el formador és que el ball de saló treballa les diferents parts del ball i el curs és una oportunitat per aprendre els moviments amb els quals es pot arribar a ballar de tot. Ballsalona s’adreça a tot tipus de públic, com les parelles que en qualsevol celebració de festa major, casament, aniversari, etc, no s’atreveixin a fer el pas o vulguin millorar les seves habilitats a la pista de ball.

Precisament, aquest any 2024 farà 40 anys des que es va començar a dur a terme Ballsalona, “una marca molt potent perquè la pots nominalitzar”, diu Graells, perquè ajunta els conceptes de ‘ball’ i de ‘saló’ i és fàcil de recordar.

El primer curs d’aquesta represa començarà dimarts 6 de febrer, i està previst en 10 sessions d’una hora i quart de durada, de 19 a 20.15 h.