Els motius són diferents, però el resultat final i la realitat avui dia és la mateixa. Després d’anys amb els tràmits en marxa, actualment ni la reforma i ampliació de la plaça de Fidela Renom (Centre) s’ha fet efectiva, ni el carrer de l’Alcalde Ribé (Torreguitart) ha estat reformat. La primera es va començar a gestar en el mandat del govern quadripartit (2015–19) i la segona en el primer de Marta Farrés (2019–2023). En total, els dos projectes sumen un pressupost proper al milió d’euros.

La Junta de Govern Local d’aquesta setmana va aprovar tancar la carpeta administrativa dels dos projectes, pas indispensable per poder-los iniciar de nou. “Tancar els expedients oberts és un pas necessari per refer els projectes”, assegura el regidor Eloi Cortés. I això, en definitiva, reclama temps i diners, siguin per hores o feines administratives que s’hauran de repetir. En els dos casos caldrà revisar o refer els projectes, aprovar-los, licitar-los, adjudicar-los, executar-los i tancar, aleshores sí, els tràmits administratius un cop s’acabin les obres, ja que no seria el primer cop que s’allarguen diverses setmanes o mesos fins que no es tanca tota la paperassa.

Per molt ràpid que es vagi, a la casa consistorial s’és conscient que els tempos administratius són lents i, tot i que des del Govern no es concreta el calendari que podrien tenir, vista l’experiència les dues obres s’encaminen cap a iniciar-se a finals d’any o principis del 2025 si tot va bé. I tot, tenint en compte l’alça generalitzada de preus que afecta tots els sectors, tant en l’àmbit públic com privat. Les obres del carrer de l’Alcalde Ribé eren les que tenien un pressupost més alt que les 10 previstes per a l’Oficina Gran Via Ripoll, liderada per Junts. Concretament, estaven pressupostades en 731.600 euros, un 16,2% dels 3,9 milions d’euros previstos per la desena d’obres, en un 75% finançades pels fons europeus Next Generation. Els treballs es van adjudicar el 6 de setembre de 2022 i havien d’estar enllestides l’estiu passat, però l’empresa constructora va fer fallida.

La voluntat de l’Ajuntament és renovar 4.100 metres quadrats d’espai públic entre la plaça d’Espanya i l’avinguda de Matadepera, plantar nou arbrat i crear grans zones amb gespa per al passeig i l’estada i incorporar un carril bici que connecti amb la plaça d’Espanya, l’avinguda de la Concòrdia i el nou carril bici del carrer d’Antoni Forrellad (una de les altres obres de la Gran Via, en aquest cas pràcticament enllestida).

L’ampliació de la plaça de Fidela Renom

El juliol de 2018, ja fa cinc anys, l’Ajuntament va aprovar el projecte per reformar la plaça de Fidela Renom i ampliar-la un 34% gràcies a la incorporació del pati d’una finca adjunta. La unificació dels dos espais es preveia aconseguir enderrocant el mur que els separa. Es tracta de la plaça que hi ha al davant de la de Sant Roc, i és un punt de trobada i joc habitual per a moltes famílies amb infants. El projecte de reforma tenia, aleshores, un pressupost de 265.000 euros. I es preveia que els treballs duressin tres mesos. S’havien adjudicat el novembre de 2018 i havien de començar l’abril de 2019, però aleshores va ser quan l’empresa adjudicatària va entrar en concurs de creditors.

Menys una part de la graderia, es preveia reformar tota la plaça. Pel que fa als jocs infantils, el desig és unificar-los en un únic nivell, eliminant el desnivell actual de les plataformes. A l’espai de jocs s’hi volen afegir nous elements, la majoria d’ells inclusius per a capacitats diverses. Els espais d’estada, d’accés i els punts de llum també es preveia renovar-los. En l’espai ampliat de la plaça s’hi volia ubicar una nova zona de jocs infantils de fusta i pedra i mantenir la vegetació. Aleshores es volia que el terra fos de gespa, la qual cosa s’haurà de veure com acaba sent tenint en compte el context de sequera dels darrers tres anys.