L’OAR Gràcia cau a Sant Quirze en un derbi intens i de màxima igualtat (31-30)

Podia caure de qualsevol cantó. Ha estat un derbi de màxima intensitat, ambient, emoció, alternances, igualtat, polèmica arbitral… Finalment, el Sant Quirze ha tingut una mica més d’encert i s’ha emportat el triomf per la mínima. L’últim gol de Pol Torras gairebé sobre la botzina li permet a l’OAR Gràcia salvar l’average particular en cas d’empat a punts a la taula després de guanyar al Boccaccio Arena de dos (28-26).

Aquesta tònica d’equilibri ha sigut la tònica des de l’inici. Tres gols ha estat la màxima diferència a favor del conjunt local (5-2, 8-5), però l’equip de Pere Ayats, amb un Bernat Correro especialment inspirat (sis gols a la primera meitat) ha sabut reaccionar i fins i tot ha capgirat el marcador (9-10) abans d’arribar al descans amb tot per decidir (15-15).

El guió no ha canviat a la represa. Ambdós equips han intentat ajustar la defensa, però no ha servit per distanciar-se en el marcador en cap moment. L’OAR ha tingut moments en què semblava imposar la seva velocitat (23-25), però sempre ha arribat la rèplica del Sant Quirze, afavorit també per alguna decisió arbitral discutible. Un 27-28 ha estat l’últim avantatge gracienc.

En el tram final, els santquirzencs han gestionat millor els seus atacs i el 31-29 ha decantat la balança. Només ha pogut escurçar a la mínima expressió la derrota l’OAR, ara quart classificat amb 26 punts, superat pel Sant Quirze, tercer, amb 27. El segon és el Sant Cugat (30) i es manté líder el BM La Roca amb 32 punts. Encara queda molta competició.

