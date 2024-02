Reclamen crear una àrea per a gossos al Centre de Sabadell

“No hi ha cap zona d’esbarjo per a gossos al Centre de Sabadell. Fa anys que ho reclamem”, exposa la Mari Carme Oriol, propietària d’un gos de Sabadell. A la nostra ciutat hi ha uns 10.800 gossos, segons les darreres dades del cens de Sabadell i 13 àrees específiques per a aquests animals: nou zones tancades i quatre espais compartits amb vianants on es poden deixar lliures els animals.

I el Centre és, de fet, el barri més poblat de Sabadell, amb 29.557 habitants el 13,6% de la ciutat. Ara per ara, si un propietari vol deixar lliure el seu gos, s’ha de desplaçar fins al parc del Taulí (la Creu Alta) o a la ronda d’Orient (Covadonga). “Com pot ser que no es contempli una àrea d’esbarjo per a gossos en un barri tan gran?”, lamenta la Conxita Martín, una dona de 73 anys que lamenta que no es pot desplaçar fins a punts tan allunyats.

És per això que un grup de propietaris de gossos del Centre de Sabadell han impulsat una recollida de signatures per forçar l’Ajuntament a habilitar un espai. Una iniciativa que ha comptat amb el suport de 200 veïns del Centre. “Fa quatre anys que vam fer una instància i dos anys que l’Ajuntament ens va prometre que s’instal·laria una zona a plaça Laietana”, exposa Mari Carme Oriol.

L’Ajuntament preveu una àrea a la plaça Laietana

Fonts municipals, de fet, han confirmat al Diari que s’està elaborant un projecte per remodelar la plaça Laietana, proposta que inclou ria una àrea d’esbarjo per a gossos. Un espai que, de fet, forma part del barri de Covadonga. Però els impulsors de la iniciativa reclamen que es prioritzi aquesta instal·lació: “Passen els dies i aquí ningú fa res”, afegeixen.

Sílvia Carbonell, portaveu de l’associació Propietaris de Gossos, insisteix en la importància d’aquests espais per als animals: “Han de tenir espai on puguin jugar i socialitzar”, que coincideix en la necessitat d’habilitar més zones.

Més estrictes amb les sancions

Els amos entrevistats insisteixen en la importància de mantenir els carrers nets i en la responsabilitat que comporta tenir un animal. “Hem de fer les coses bé. La majoria ho fa bé”, consideren.

De fet, també l’Ajuntament ha volgut mantenir un major control en l’incivisme i ara sanciona amb major contundència aquells qui no recullen les deposicions dels animals, netegi les seves miccions o no el porti lligat. Es poden enfrontar a una sanció econòmica d’entre 100 i 400 euros. “La iniciativa està bé, però aleshores s’ha de garantir espais destinats al gaudi dels animals, i que puguin córrer deslligats”, reclama en Pau Loriente, veí del Centre.