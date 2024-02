Sergi Maestre, Jesús Fernández i Jordi Calavera: “Hem vingut a aportar per assolir l’objectiu”

Els tres últims fitxatges del mercat d’hivern del Centre d’Esports, Jordi Calavera, Jesús Fernández i Sergi Maestre han estat presentats a la seu del Centre Cerba ubicada a la Plaça Sant Jaume. Es pot dir que encara es troben en fase d’adaptació al club i tots tres coincideixen en l’objectiu d’aprofitar l’oportunitat per tenir minuts i aportar el seu granet de sorra per assolir la permanència.

Jordi Calavera va arribar per ocupar el lateral dret que va deixar vacant el lesionat Pablo Monroy. Després de la seva etapa al Lugo, aquesta temporada ha entrenat a les files del Castellón, on juga el seu germà Josep. “Estic molt agraït al club de La Plana perquè em van acollir com un més i això em va permetre arribar al Sabadell físicament molt bé. Potser em falta una mica de ritme de competició, però això s’agafa jugant. Soc un lateral que destaco per la meva capacitat ofensiva i estic a disposició del míster. Crec que puc aportar molt i ser diferencial a la categoria”, diu convençut. De fet, ja va debutar a Las Gaunas davant el SD Logroñés en l’últim quart.

Tot i tenir només 28 anys, acumula una notable trajectòria. Ha militat en clubs com el Nàstic, Sporting, Girona (amb un ascens a Primera) o Lugo. “En tots els clubs he estat a gust i còmode. El Lugo em va donar la primera oportunitat professional i amb el Nàstic vaig debutar a Segona Divisió, però potser em quedaria amb l’etapa de l’Sporting de Gijón i també va ser especial el Girona”. Curiosament, va debutar a Primera (un minut contra el Betis) a les files de l’Eibar, però no va tenir gaire sort a Ipurúa: “Vaig pertànyer cinc anys al club, però vaig patir una lesió de llarga daurada i va haver-hi diferents problemes”.

Com el va convèncer el director esportiu Carlos Rosende per venir a un equip en zona de descens? “Al final, el Sabadell és un club històric i en el meu cas, em va ajudar molt la trucada d’Óscar Cano. Ja el coneixia perquè havia entrenat al meu germà i aquesta conversa va ser el punt d’inflexió per tornar a ser el jugador que soc”.

La remuntada ha coincidit amb el mercat d’hivern i ara el Sabadell es troba a un pas de sortir de la zona de descens. “Venim en una dinàmica positiva, les sensacions són ara molt bones i hem de continuar treballant per sumar punts. Tots volem sortir com més aviat millor, però queden moltes jornades i hem d’estar tranquils. Guanyarem i perdrem partits i d’això la gent n’ha de ser conscient. Barcelona At.? Els filials són sempre imprevisibles. Quan tenen el dia són molt bons perquè es tracta de jugadors amb prospecció de primer equip o el futbol professional, però nosaltres estem fent les coses molt bé a casa i l’objectiu és guanyar”.

Competència per a l’eix central

L’asturià Jesús Fernández ha vingut cedit per la Ponferradina després de formar-se a l’Escola de Mareo i jugar les últimes temporades al Lugo, escalant al primer equip després de jugar amb el juvenil i el filial (Polvorín). Amb la Ponferradina va començar jugant, però ara va quedar relegat. “Un jugador el que vol és tenir minuts i quan va sorgir l’oportunitat del Sabadell vaig parlar amb el míster i el director esportiu i em van transmetre el seu interès. He vingut amb moltes ganes de reivindicar-me a la categoria i guanyar confiança per assolir l’objectiu d’assolir la permanència”.

De moment, el tàndem Amelibia-Pau Resta està molt consolidat i la competència pot ser beneficiosa. “És una bona parella, però he vingut a donar el millor de mi i aprofitar l’oportunitat quan arribi. Estic aquí per sumar. Soc un central que m’agrada sortir des del darrere i gaudeixo amb la pilota. També em puc adaptar a un sistema de tres centrals”. El pròxim repte és el filial del Barcelona At.: “sempre és una motivació enfrontar-se a un filial com el del Barça, però són tres punts i hem de sortir al màxim perquè es quedin a casa”.

Experiència

Sergi Maestre ha estat l’últim a arribar. Un futbolista amb una gran experiència (33 anys) que ha vestit la samarreta de clubs com el Lugo, Badalona (dues etapes), Cornellà, Real Murcia, Badajoz o Albacete. Óscar Cano va parlar d’ell com un “gran capità” de vestidor i al terreny de joc. “Això t’ho dona l’edat, els partits i les situacions que vius en diferents moments. Amb el Cornellà, per exemple, ens vam salvar l’últim minut de l’última jornada contra el Lleida. Durant els 90 minuts vam passar pel descens directe, play–out i un gol al final ens va donar la permanència. Aquestes experiències et permeten ajudar als més joves per afrontar l’actual situació i és el que vull fer”.

Assegura que “les sensacions aquests primers dies han estat molt bones. Hi ha un gran grup i la gent està conscienciada del que ens estem jugant, amb moltes ganes de tirar endavant. Vaig poder jugar uns minuts amb només una sessió amb el grup i cal una mica de temps per adaptar-se a les idees del míster i conèixer els companys”.

Ha arribat sense competir des de finals del 2022 amb l’Albacete. Un parell de lesions el van deixar fora de combat. Pot ser un hàndicap, però ell ho rebat dient que “he vingut amb més il·lusió i ganes que mai. Vull demostrar que Sergi Maestre té encara futbol i pot ajudar. La lesió està totalment oblidada. Que l’aficionat no dubti perquè vinc bé físicament. He entrenat amb el grup (Albacete) des de novembre a un bon ritme i només em falta la competició”.

Sortir de la zona de descens és el següent pas després de dues oportunitats fallides. Diumenge (18 h) es tindrà la tercera contra el Barcelona At. “Ara ja no queden els partits fàcils perquè tots els equips es juguen alguna cosa, per dalt o per sota. Hi haurà més tensió, apareix la por a fallar… Aquesta ratxa de cinc partits sense perdre ens han donat confiança per creure-hi. Penso que la plantilla té suficient nivell per aconseguir la permanència”. D’altra banda, la seva incorporació també servirà per compensar la baixa de Sander Ballero, qui haurà de passar pel quiròfan. Té el menisc trencat i tot apunta que es perdrà el que resta de temporada.