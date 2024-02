El Cercle Sabadellès 1856 haurà de lluitar per la permanència a l’elit de pàdel

El Campionat d’Espanya per equips de Primera Categoria ha arrencat amb força sota l’organització del Cercle Sabadellès 1856. La pluja ha provocat que els primers partits s’hagin traslladat a la seu del Club Pàdel Ripollet, però a la tarda s’ha pogut reprendre la competició a les pistes de l’entitat sabadellenca, coincidint amb el debut del Cercle davant el Riva Padel Sport madrileny.

Ha estat un debut agredolç. L’equip d’Enric Xapellí ha competit molt bé i ha gaudit d’opcions d’emportar-se la victòria en una eliminatòria marcada per la gran igualtat. Els guarismes així ho han demostrat. Finalment, el Cercle ha cedit per 2-3. Aitor Garcia-Pedro Vera (6-3, 5-7, 6-0) i la parella Riqui Martíez–Javi Palací (6-2 2-6 i 3-2 amb retirada del rival) han assolit els dos punts locals. Mario Cerezo-Guille Closa han estat molt a prop, però s’han vist superats per un ajustat 6-7 i 5-7, com Gerard Godó i Sergi Guimet (un doble 4-6). Carlos Martí-Joaquim Florenza han perdut per 4-6, 3-6.

Després d’aquesta derrota, el Cercle Sabadellès haurà de lluitar per la permanència en el següent quadre. Aquest dissabte s’enfrontarà al Rio Grande de Sevilla, que ha perdut de manera clara davant el RC Polo (5-0). D’altra banda, CT Chamartín i La Red XXI Padel Center Sevilla s’enfrontaran en l’altra eliminatòria per evitar el descens de categoria. En canvi, RC Polo, El Peru Cáceres, Riva Sport i RCT Barcelona lluitaran per accedir a la final de diumenge (11.30 h).

En categoria femenina, RC Polo, CT Chamartín i RCT Barcelona han assolit el passaport a les semifinals pel títol, quedant pendent el duel La Volea-Ibiza. La final serà diumenge a partir de les 10 hores.

