La plaça del Treball estrena el seu nou espai infantil i de cal·listènia

El compte enrere per a la remodelació total de la plaça del Treball ja ha començat. Aquest divendres l’Ajuntament ha inaugurat la seva nova zona de lleure i esport. Un total de 8.800 m2, on s’han afegit més espais infantils i s’han creat noves zones de lleure. El més destacat és que aquestes es diferencien per edats. Així doncs, hi ha una per a infants entre 0 i 5 anys, amb set jocs nous i adaptats; i una altra per als d’entre 6 i 12 anys, amb quatre jocs nous. Pel públic adult s’ha col·locat un espai de cal·listènia que compta amb vuit elements esportius.

El cost total de la reforma ronda els 374.000 euros i cal sumar-li la futura reforma de la pista de petanca que, segons l’Ajuntament, ha patit alguns endarreriments per manca de materials i per modificacions del projecte. Pel consistori la reforma és una resposta a una reivindicació històrica dels veïns i es millora la qualitat i l’accessibilitat a l’espai públic del barri. Des de l’Associació de Veïns la seva presidenta, Teresa Llamas, també es mostra satisfeta: “És una bona notícia i la gent està contenta perquè era un dels mínims que demanàvem, ja que així els petits tornen a tenir un lloc on jugar”. Així i tot, continua reclamant la fi de les obres: “Això només és una part, encara no ens han dit quan ho enllestiran tot i la sensació que tenim és que és un tema que s’allargarà més del que voldríem”.

La reforma de la plaça del Treball va començar el juny passat i aquestes remodelacions representen la primera fase de les obres. La següent consistirà a rehabilitar l’escenari i les graderies, amb un pressupost d’uns 140.000 euros.