Catxaruta, l’escudella sabadellenca que et salva del fred

Carnestoltes a Sabadell és sinònim de gresca, però també de Catxaruta. I és que la gastronomia sabadellenca és tan àmplia que tenim plats propis per qualsevol època de l’any. Bé, concretament, és d’origen vallesà i consisteix en una sopa contundent d’hivern, que es fa amb diferents carns com la vedella, el pollastre, o el porc, i verdures de tota mena, acompanyat de cigrons, arròs, fideus i mongetes. La tradició de repartir-la va començar fa més de 20 anys de la mà i, fins aquest 2024, se n’ocupava Joan Carles Cusidó, membre de Disbauxa. Ara, però, hi ha un nou relleu. Monste Pujol.

Pujol, qui va ser cuinera 24 anys a l’escola dels Salesians, ha liderat en aquesta ocasió els fogons amb molt d’entusiasme. “Des de Disbauxa em van preguntar si voldria col·laborar de voluntària i com sempre m’ha agradat ajudar vaig dir que sí, ha estat una experiència molt maca amb un equip formidable”, ha explicat. Per a preparar l’escudella ella i els seus companys han utilitzat 2 pollastres, 2 kg de carn de vedella, 2 kg de carn de porc, 4 peus de porc, 500 mandonguilles, verdures, fideus i cigrons. Una combinació d’ingredients que ha triomfat gràcies al truc de tota la vida: “La base és que el caldo bulli molt, nosaltres l’hem tingut des de les 15 h fins a les 20 h”, ha assegurat Pujol.

Amb el brou preparat ha estat el torn de tastar-lo. Amb un preu de 2 € els sabadellencs han pogut menjar Catxaruta. En un dissabte plujós l’escudella ha estat una gran aliada per a combatre el fred. D’aquesta manera, s’han quasi exhaurit les prop de 250 racions preparades per l’ocasió. Amb les cares de satisfacció dels comensals com a millor mostra d’èxit tothom ha sortit satisfet del sopar i s’han preparat per al posterior pregó del rei Carnestoltes.