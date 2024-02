Victòries del CN Sabadell i l’Escola Pia contra rivals de la zona baixa

Jornada rodona per als sabadellencs de Segona B. El CN Sabadell va recuperar el camí del triomf amb una gran golejada davant el Valencia FS (8-1) al Pavelló Nord. L’Escola Pia, per la seva banda, va donar continuïtat al seu bon moment superant a l’Almonacid (9-5) a Can Colapi. Des de l’inici els escolapis van sortir decidits a resoldre el partit per la vida ràpida. En els primers minuts, Aleix Canet va obrir el marcador i Lenny Ramos va duplicar.

Malgrat que va retallar immediatament l’equip aragonès, els de Pedro Donoso van obrir escletxa abans del descans amb els mateixos protagonistes dels dos primers gols: Aleix Canet i Lenny Ramos (4-1). El segon temps es va convertir en un intercanvi de cops constant. El mateix Lenny va signar el seu ‘hat-trick’ i va reaccionar l’Almonacid amb dos gols en un minut.

No obstant això, Dani Loinaz va frenar l’intent visitant i, ja al tram final, els escolapis van certificar la victòria. Pepe Font, amb un doblet, i Carlos Povedano van respondre a la perfecció als últims cops aragonesos fins al 9-5 definitiu. Quatre victòries en cinc partits d’una Escola Pia que puja fins a la setena posició amb 29 punts. Els de Pedro Donoso visitaran un nou equip de la zona de descens la jornada vinent, el Montsant.

Alegria local a Can Colapi. /Lluís Franco

Golejada per a trencar la mala dinàmica

El CN Sabadell també va somriure set jornades després. Els nedadors van trencar la seva nefasta dinàmica amb una golejada al Pavelló Nord davant el Valencia FS. Al primer temps, Pep Costajussà va obrir el marcador i Marc Hermosel va posar el segon de la tarda. Va buscar la reacció l’equip visitant i va retallar distàncies després del pas per vestidors.

Ja amb porter-jugador el conjunt valencià, el Club no va donar opcions penalitzant cada pèrdua de pilota. Álex López va tornar a posar la diferència de dos gols i, en els darrers sis minuts, els nedadors van completar la golejada. Arnau Pineda, Germán Escudero, David Romero, Marc Hermosel i un gol en pròpia porteria van certificar la victòria fins al 8 a 1. Els de Pau Machado pugen fins a la desena posició amb 27 punts i la propera jornada visitaran al Cerdanyola, un dels equips més en forma de la categoria amb 8 victòries als darrers nou partits.