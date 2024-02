El Sabadell necessita treure’s l’etiqueta de pitjor visitant per assolir la permanència

Les dues últimes ensopegades consecutives a la Nova Creu Alta, davant Rayo Majadahonda i Barcelona At., activen la necessitat de millorar el rendiment a domicili per aspirar a la permanència. El Sabadell té l’obligació de treure’s l’etiqueta de pitjor visitant del grup.

I això que els dos últims desplaçaments s’han saldat amb resultats positius: la primera victòria forana a Palamós davant el Cornellà (0-1) i l’empat a Las Gaunas contra el SD Logroñés (1-1). La trajectòria anterior fa por. L’equip arlequinat només va ser capaç d’esgarrapar un empat en l’etapa de Miki Lladó (l’1-1 a Ponferrada) i un altre en l’estrena d’Óscar Cano a Teruel (2-2) d’un total de 9 sortides. Ara mateix, el balanç és molt pobre: 6 punts sobre 33.

Contrasta, curiosament, amb el bon rendiment visitant de la temporada passada, sobretot durant la segona volta del campionat. El Sabadell només va perdre a Elda (amb polèmica) i a l’RCD Stadium davant el Cornellà quan ja estava matemàticament salvat. En total va sumar 21 punts en els seus 19 desplaçaments: 5 victòries, 6 empats i 8 derrotes.

El calendari que resta lluny de la Nova Creu Alta ofereix diferents escenaris. Zubieta (Real Sociedad B) i Riazor (Deportivo) podrien considerar-se els més complicats a priori. També trobem dos duels directes a Las Llanas (Sestao) i el Municipal de Tarazona en la jornada 36. Completen el cartell, Fuenlabrada, Osasuna Promesas, Unionistas i un Lugo que podria no jugar-se res a l’Anxo Carro si manté la dinàmica actual.

“Guanyar només a la Nova Creu Alta no ens dona per sortir de la zona de descens. Cal sumar també a fora i ho sabem. Ja vam fer un primer pas a Palamós i després vam sumar també a Logronyo. Ara cal mantenir aquesta bona línia”, reconeix el sabadellenc David Astals.

Bones sensacions

Tot i sentir frustració per la derrota contra el Barcelona At., Astals es queda amb “les bones sensacions que va transmetre l’equip. Vam merèixer guanyar el partit. Els vam controlar fins al minut 80 sense crear ni una ocasió i nosaltres en vam tenir tres de claríssimes. El Sabadell va demostrar que pot competir contra qualsevol”.

Un nou filial, la Real Sociedad B, serà el pròxim repte: “la temporada passada vam fer un bon partit davant un rival molt potent i ara volem repetir-ho. L’equip ha fet el pas endavant que necessitava, sobretot en defensa, i estem en un bon moment”.

“Renovació? Primer, la permanència”

L’arribada de Jordi Calavera semblava que comportaria el seu canvi de demarcació, però de moment David Astals continua al lateral dret: “no hem parlat d’això, jo jugo on em posa el míster, sigui de lateral o d’extrem”.

Sobre la seva renovació, Astals admet que “tinc una proposta del club i jo sempre he manifestat que em sento molt estimat aquí. Però ara mateix només penso a aconseguir la permanència. Després, veurem per quin camí van les negociacions. El que no voldria de cap manera és marxar sense assolir l’objectiu. És qüestió de parlar”.

Sander, operat

La plantilla arlequinada, després de digerir la injusta i dolorosa derrota contra el Barcelona At., ja pensa en un altre filial, la Real Sociedad B. Ningú es refia de la seva mala dinàmica (9 jornades sense guanyar). Óscar Cano podrá comptar amb Jordi Calavera, qui va caure de l’última convocatòria per unes molèsties musculars. Ahir va entrenar amb normalitat.

D’altra banda, Sander Ballero va ser intervingut ahir del trencament del menisc extern del genoll esquerre i el jove migcampista egarenc es perdrà el que queda de temporada. A Teruel va començar el seu calvari amb les lesions.