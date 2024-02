Iker Pajares guanya el quart títol estatal d’esquaix i se situa a només un del sabadellenc Albert Codina

El sabadellenc Iker Pajares ha aconseguit el seu quart títol consecutiu estatal d’esquaix (del 2021 al 2024). Amb una actuació impecable, el jugador del Club de Tennis Sabadell va mostrar-se molt superior en el Campionat d’Espanya absolut celebrat a Santiago de Compostel·la.

En el seu camí cap a la final, va deixar enrere a Able Martín (Prado Sport), Pablo Quintana (Squash Pontevedra) i Robertino Pezzota (Squash Santiago). En el duel decisiu pel títol, Iker va superar a Bernat Jaume, cap de sèrie número 2 del torneig, per 3 a 1. Va adjudicar-se els dos primers sets amb autoritat (11-7, 11-8) i després de cedir per 6-11 en el tercer, va sentenciar amb un contundent 11-5 en el quart set.

Amb aquest nou èxit, Pajares se situa a un sol títol d’un altre jugador sabadellenc, l’Albert Codina, qui va guanyar cinc campionats estatals absoluts: 1989, 1995, 1996, 1998 i 1999. Iker disputarà aquesta setmana el torneig Squash On Fire a Washington DC, prova puntuable pel circuit mundial.