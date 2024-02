Els casos de contagis de tos ferina han augmentat significativament a Catalunya aquest 2024. Segons ha avançat el Diari Ara, durant tot el 2023, al país només se’n van detectar 530 casos; però des de l’inici de l’any, ja es comptabilitzen prop de 350 infectats. Més de la meitat de tot l’any passat en menys de 45 dies. Alhora, els brots d’aquesta malaltia endèmica també s’ha incrementat de manera notable: d’una setantena l’any passat a mig centenar des de l’inici del 2024. És a dir, un brot nou cada dia -la immensa majoria en entorns escolars-.

Les alarmes han saltat especialment a la zona del Vallès Occidental, on els casos van a l’alça. Un dels epicentres és Cerdanyola, on l’Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l’origen de tres brots d’aquesta malaltia que es van notificar al gener i tots d’àmbit familiar. En total, hi ha almenys 18 casos declarats al municipi i s’estudia la vinculació entre ells.

Què és la tos ferina?

La tos ferina és una malaltia respiratòria, infecciosa i contagiosa aguda produïda pel bacteri Bordetella pertussis i caracteritzada per una crisi de tos convulsiva que, de vegades, es prolonga durant setmanes o mesos.

La seva contagiositat és molt elevada i es transmet per les petites gotes projectades per la boca i el nas en el moment de la tos.

És una malaltia pròpia de la infància. L’edat més freqüent d’aparició és entre els dos i els cinc anys, encara que també pot afectar els lactants i els nadons. En els adults és menys freqüent i moltes vegades passa desapercebuda, ja que el seu curs moltes vegades és asimptomàtic.

Qui la pateix, en tractar d’inhalar produeix un soroll ferí; per això rep el nom de tos ferina. Aquest tipus de tos pot deixar seqüeles com la pneumònia, convulsions, inflamació del cervell (encefalopatia) i, en algun cas, la mort. La gravetat de la tos ferina augmenta en menors de sis mesos.