Empats d’Escola Pia i CN Sabadell a domicili

Doble empat a domicili per als sabadellencs de Segona B. L’Escola Pia va igualar al camp del Montsant (2-2) mentre que el CN Sabadell va esgarrapar un punt en la seva visita a un dels equips més en forma de la categoria, el Cerdanyola (3-3).

Els nedadors van donar continuïtat al joc de la darrera jornada deixant enrere de forma definitiva la seva mala dinàmica anterior. I això que l’enfrontament no va començar de la millor manera. Els locals es van avançar al primer minut i, abans del descans, van anotar dos gols més fins al 3 a 0 al descans. Va reaccionar l’equip de Pau Machado que en un minut va reduir la diferència a través de Luis Garcia i Adrián Caro (3-2). I pocs minuts més tard va arribar la igualada. El ‘pitxitxi’ Álex Llamas va posar l’empat a 3 que, a posteriori, seria definitiu. Segona jornada consecutiva sumant per al CN Sabadell que la jornada vinent rebrà a Les Corts.

Similar va ser el guió al partit de l’Escola Pia. Els escolapis van començar per darrere en el marcador davant un Montsant que va marxar al descans amb un bon 2 a 0 favorable. De la mateixa manera que el Club, el conjunt de Pedro Donoso va reaccionar després del pas per vestidors. En un minut, Lenny Ramos va convertir una falta per a reduir la distància i Jordi Sardà va igualar el marcador. Un punt agredolç a la pista d’un dels equips que es troba assentat a la zona de descens. La següent jornada, els escolapis rebran un dels equips forts de la categoria, el Futsal Mataró.