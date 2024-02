Sabadell incrementa la xifra de centres de treball, arribant als 5.228

Sabadell augmenta la xifra de centres de treball, tot situant-se en 5.228 en finalitzar l’any 2023. En concret, registra 44 centres de cotització més que en el mateix moment de l’any anterior. En aquest últim any, l’increment es dona a tots els sectors. En el cas dels serveis, se n’han registrat 22 centres més; a l’àmbit de la construcció, la xifra puja en 18 i a la indústria l’increment és de 4 centres. Aquests són alguns dels principals indicadors del darrer informe trimestral denominat Infodades, publicat per l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell.

L’evolució de la xifra dels centres de cotització a la ciutat en l’últim any experimenta un comportament millor que al conjunt de la comarca. A Sabadell l’augment de centres de treball és del 0,85% i, en el cas de la comarca, s’incrementa en un 0,1%. En aquests moments, Sabadell ocupa un pes important al Vallès Occidental, situant-se a la nostra ciutat un de cada cinc centres de cotització de la comarca.

Com indica el tinent d’alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, “Sabadell destaca dins d’un territori competitiu sent una ciutat dinàmica, oberta a noves inversions i on el teixit empresarial pot prosperar sabent, per exemple, que les empreses que tenen el seu domicili fiscal aquí han crescut un 9,9% en facturació, segons les últimes dades disponibles, i que el 55% de la facturació es concentra en el conjunt dels polígons d’activitat econòmica de Sabadell”.

Pel que fa a la xifra de llocs de treball a Sabadell, aquesta se situa en 77.265 a 31 de desembre de 2023, dels quals 63.295 llocs pertanyen a la modalitat de treball assalariat i els 13.970 llocs restants a la modalitat de treball autònom. Segons aquestes xifres la ciutat registra un increment de 1.890 llocs de treball (+2,5%) respecte el mateix moment de l’any anterior. Per sectors, el creixement més intens, en termes absoluts, s’observa en el sector serveis, amb una variació interanual del 2,3%, una taxa que equival a 1.455 llocs de treball més. En segon terme se situa la indústria, amb un creixement interanual del 4,1%, amb 300 llocs de treball més. La construcció, per la seva banda, registra un augment del 2,5% del nombre de llocs de treball respecte al mateix moment de l’any anterior, tot augmentant en 130 llocs de treball més.

Com indica el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, “per acabar de fer la foto de l’estat de la ciutat en tancar el 2023, també cal tenir present les darreres dades de què disposem sobre l’atur, que continuen sent les xifres més baixes dels últims 15 anys i tenir present que, en relació a la contractació laboral, s’arriba en el quart trimestre de 2023 als 11.975 contractes, amb un destacat pes dels contractes indefinits, quan fa un temps no era així”.

Segons constata l’Infodades, a Sabadell durant el quart trimestre de 2023 s’han signat 5.096 contractes indefinits, l’equivalent al 42,6% de la contractació i que representa una xifra superior a la del valor observat per al conjunt de Catalunya, situada en el 41,3%. D’altra banda, la contractació formalitzada a través d’empreses de treball temporal disminueix un 18,1% de forma interanual. D’aquesta manera, el nombre de contractes signats a través d’ETT se situa en els 2.108 contractes, 465 menys que en el mateix període de l’any anterior.