Com estalvien els joves sabadellencs? Explica’ns el teu cas

L’estalvi entre els joves sabadellencs -i d’arreu de l’Estat- és un dels grans reptes per a una generació que va integrar la paraula “crisi” molt aviat, després de la recessió global que va començar l’any 2008. Ara, millennials i integrants de la Generació Z es troben davant el desafiament de garantir la independència econòmica en un context d’inflació i pujada de preus en diferents àmbits com l’habitatge.

Per això, volem descobrir quines històries viuen els joves. Quines són les grans dificultats econòmiques en un grup que s’ha incorporat en els últims anys en el mercat laboral i que, en molts casos, han batallat per una emancipació que avui arriba més tard que en la generació dels seus pares.

Com ho feu per estalviar? Teniu mecanismes específics per omplir la guardiola de l’estalvi cada mes? Quins són els grans reptes en el vostre dia a dia? En definitiva, com impacta en la butxaca el context econòmic actual? Expliqueu-nos la vostra situació a través dels canals habituals del Diari, amb un correu electrònic a [email protected] o amb un whatsapp al 682146542.