Arrenca l’Open Sabadell a les instal·lacions de Can Llong

Aquest dimecres han començat les proves de l’Open Sabadell de natació a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació. Amb la disputa del XXIV Campionat d’Espanya d’hivern absolut i júnior, el CNS acollirà alguns dels millors nedadors del panorama nacional i fins a quinze mundialistes. Les proves s’allargaran fins al dia 25 de febrer en una competició on participaran 1112 nedadors i nedadores (692 homes i 420 dones).

Tot i la recent disputa del Mundial de Doha, la presència de grans figures serà significativa. A Can Llong hi serà el nedadors del CNS, Sergio de Celis, així com catorze mundialistes més: César Castro, Adrián Santos, Carlos Garach, Arbidel González, Carlos Quijada, África Zamorano, Paula Juste, María Daza, Jimena Ruiz, Nayara Pineda i els nedadors d’aigües obertes, Ángela Martínez, Candela Sánchez, Guillem Pujol i la recent subcampiona del món de 10km, María de Valdés.

La competició no classifica per als Jocs Olímpics de París, però sí que tindrà aquest al·licient en la disciplina júnior on els nedadors buscaran estar a l’Europeu de Vilna del juliol. També seran a l’Open Absolut Astralpool alguns referents de la natació estatal com Marina Garcia, Jessica Vall o Emma Carrasco.

Serà el primer dels campionats que organitzarà el CN Sabadell aquest any. A Can Llong també tindrà lloc el Campionat d’Espanya Aleví/Infantil d’hivern de l’1 al 3 de març i el Campionat d’Espanya Aleví/Infantil 1ªD d’estiu del 12 al 14 de juliol en natació artística. El Campionat d’Espanya Infantil d’estiu del 18 al 21 de juliol en natació en línia. I la Copa de la Reina de waterpolo del 3 al 5 de maig.