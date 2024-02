La Fira PRO escalfa motors: “Hem d’adaptar l’oferta i la demanda amb la realitat de les empreses””

Sabadell es prepara per acollir els dies 6,7 i 9 de març la segona edició de la SBD Fira Pro: Formació i Treball. Enguany, està previst l’assistència de trenta centres educatius, quaranta-cinc empreses i més de 3.500 visitants al llarg dels tres dies a Fira Sabadell. “Amb aquesta fira posem de manifest el model que volem, que és que qualsevol persona, des dels 16 fins als seixanta-nou anys, tingui al seu abast tot el que necessiti relacionat amb el món laboral”, ha explicat, aquest dijous, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, durant la roda de premsa.

Aquest model sorgeix de la unificació de les anteriors “Connecta’t a l’FP” i “Fira Ocupació Sabadell”, en un únic esdeveniment, per donar a conèixer les característiques de les ocupacions més rellevants del territori, així com les formacions per accedir-hi i donar resposta a les necessitats de les persones que volen orientar o reorientar el seu futur professional. “No volem deixar a ningú enrere, i és per això que és absolutament necessari posar a disposició de tothom que busca feina aquestes possibilitats laborals, siguin joves que busquen la seva primera feina, persones desocupades o persones que volen fer un canvi en el seu recorregut professional”, ha assegurat Rodríguez.

Enguany, els sectors presents a la fira seran: serveis a les empreses, serveis a les persones, indústria, construcció i mobilitat, transformació digital, energia i sostenibilitat i agroalimentació. D’altra banda, durant la fira està previst que els assistents puguin tenir l’oportunitat d’apuntar-se a ofertes de treball i entrevistar-se amb responsables de recursos humans de les empreses presents a la Fira, entre les quals, algunes de sabadellenques com Qida, l’Aeroclub Barcelona-Sabadell o Aigües Sabadell. En total, es preveu que es puguin fer més de 700 reunions o contractes laborals per cobrir 124 llocs de treball. “Un dels objectius de la fira és adaptar la demanda i l’oferta que tenim, que creiem que és fonamental adaptar-nos a la realitat de les empreses per fer front a la manca de professionals”, ha finalitzat.

La Fira, organitzada per l’Ajuntament de Sabadell i d’abast supramunicipal, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, també tindrà la presència dels agents empresarials i socials, com PIMEC Vallès Occidental i de totes les agrupacions de professionals i empreses que representa el CIESC, entre altres. L’entrada a SBD Fira PRO: Formació i Treball és gratuïta, però cal inscripció prèvia a sbdfirapro.sabadell.cat