El CN Sabadell confirma les bones sensacions i l’Escola Pia cau per la mínima

Jornada contraposada per als sabadellencs de Segona B. El CN Sabadell va confirmar el canvi de dinàmica amb una important victòria al Pavelló Nord davant Les Corts (6-4). L’Escola Pia, per la seva banda, va caure en la visita d’un dels equips forts de la categoria, el Futsal Mataró (1-2).

Malgrat el resultat final, l’inici va ser bo per als escolapis i és que als primers compassos Dani Loinaz va posar per davant als del carrer Garcilaso. Abans del descans van igualar els del Maresme i al segon temps van capgirar el marcador. Lluita sense premi per als de Pedro Donoso que veuen trencada la seva dinàmica de tres partits consecutius sense perdre. Ara són onzens i la propera jornada visitaran al Canet.

El CN Sabadell, per la seva banda, sí que va mantenir les seves sensacions de les darreres setmanes. L’ex nedador Alejandro Bertran va avançar a Les Corts al tram final del primer temps, però després del descans Luis Garcia va anotar un doblet en un minut per a canviar el signe del partit. En un intercanvi de cops, els visitants van igualar en dues ocasions un marcador advers i al tram final els nedadors van aconseguir inclinar la balança cap al seu cantó.

Alex Llamas va avançar de nou als locals i Alex López i Luis Garcia van confirmar el triomf. Els barcelonins van maquillar el resultat amb el definitiu 6 a 4. Set punts dels darrers nou d’un CN Sabadell que confirma el canvi de dinàmica i torna a la meitat superior de la taula, a la vuitena posició. Els de Pau Machado visitaran a l’Hospitalet Bellsport la setmana vinent.