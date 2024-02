Més del 60% dels residus de Sabadell no es reciclen

Sabadell millora lleugerament, però encara està molt lluny dels objectius establerts per la Unió Europea (l’any 2020, s’havia d’arribar al 50% de la taxa de reciclatge de residus municipals, i el 2025, al 55%). Segons dades de l’observatori de dades del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (CCVOC), la ciutat va reciclar un 37,87% dels residus que va generar durant el passat 2023, molt lluny dels objectius europeus, i només un 0,79% més que el 2022.

A Sabadell, per tant, sis de cada deu residus que generen els sabadellencs no es reciclen correctament, i segons els objectius de l’Eurocambra, en matèria d’economia circular, la població de Sabadell hauria de reciclar, com a mínim, sis de cada deu deixalles d’aquí a només sis anys, l’any 2030.

L’any 2023, cada sabadellenc –va generar una mitjana d’1,13 kg al dia, 415,31 a l’any. Els 217.968 habitants, segons dades d’Idescat del 2023, van generar 90 tones i mitja de residus (90,526,42), de les quals 34.287,26 van ser reciclades correctament. En cinc anys, del 2019 al 2023 en l’aspecte de reciclatge, la ciutat ha augmentat prop de tres punts, passant del 35,06% al 37,87%. Si comparem les dades d’enguany amb poblacions veïnes, com Terrassa o Matadepera, a la cocapital es reciclen un 41,39% dels residus, mentre que a Matadepera es reciclen correctament 9 de cada 10 residus (90,75%), gràcies a l’estratègia del porta a porta.