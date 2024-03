Una operació conjunta de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil ha permès desmantellar una ‘granja’ de criptomonedes a Ripollet (Vallès Occidental) que ha defraudat prop de 4,5 milions d’euros en electricitat des del 2021. El dispositiu policial es va dur a terme el 21 de febrer passat amb l’entrada a la nau de Ripollet, la intervenció de 85 ordinadors connectats de manera fraudulenta al subministrament elèctric i la detenció d’un dels principals responsables -un home de 30 anys- a Salou (Tarragonès). De la investigació es desprèn que l’arrestat s’encarregava del manteniment dels equips informàtics i havia utilitzat un entramat d’empreses pantalla per desviar els beneficis de la producció de les criptomonedes.

La primera part de la investigació va començar l’any 2022 arran d’informacions que apuntaven a l’existència d’una organització criminal establerta a Tarragona i les Terres de l’Ebre. A principis d’aquest any, es va detenir un grup d’onze persones especialitzat en el contraban de tabac i tràfic de drogues. A més, l’organització també feia el transport terrestre i l’avarament, la posada al mar de narcollanxes amb les que els traficants movien la droga. Durant el transcurs de la primera fase de la investigació es van realitzar dues actuacions policials amb què es van poder intervenir 250 quilos d’haixix, 22.000 euros en efectiu i 50.000 paquets de tabac falsificat.

A partir d’aquestes detencions, els investigadors van anar darrere la pista d’un home que subministrava droga als membres de l’organització. Al març de 2023, van detectar que l’investigat regentava una nau clandestina a Ripollet, on els consums d’electricitat eren desmesurats tenint en compte les seves dimensions. Les diverses vigilàncies i seguiments policials van concloure que dins de la instal·lació hi havia una mineria de criptomonedes i el 21 de febrer es va fer l’entrada i perquisició a la nau de Ripollet. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

L’arrestat va passar el 23 de febrer a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus com a presumpte autor dels delictes de pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.