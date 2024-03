Mor un home en ple carrer a Can Rull

Un home d’avançada edat ha mort aquest dilluns al matí al carrer de Sòcrates, al barri de Can Rull. Diverses unitats de la Policia Municipal de Sabadell, Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han desplaçat fins al lloc, on no han pogut fer res per salvar la vida de l’home.

L’escena ha provocat l’expectació en el veïnat. Segons fonts policials i alguns testimonis, la víctima -que no presentava indicis de criminalitat– hauria patit un problema de salut en l’espai públic, desencadenant el fatal succés per causes naturals.

Fonts municipals han apuntat que la víctima és un home de 74 anys que ha entrat en parada cardiorespiratòria. Dos ciutadans han intentat fer-li la reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada del SEM, malgrat que els esforços han acabat sent malauradament en va.