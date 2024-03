Els productes menstruals reutilitzables gratuïts arriben a les farmàcies

Els productes menstruals reutilitzables ja s’entreguen gratuïtament des d’aquest dilluns a les farmàcies de Sabadell i a la resta d’establiments de tot el territori català. A la ciutat, una de les que ja ha començat a entregar els materials és la Farmàcia Blanchart, on prop d’una desena de dones ja havien fet la petició fins al migdia. “Des del sector ho hem rebut amb molta satisfacció”, assenyala la farmacèutica Meritxell Blanchart, que especificava que no hi ha hagut una allau de demandes, però han notat que la mesura ha arribat a la gent i que el sistema funciona.

“No ha sigut com quan es va imposar la mascareta obligatòria, però sí que s’ha incrementat l’activitat durant el matí”, admetia. La iniciativa es dirigeix a persones menstruants entre 10 i 60 anys, que ja poden recollir-hi una copa menstrual, unes calcetes menstruals o dues compreses de tela, de moment, amb una única entrega.

Formació dels farmacèutics

La iniciativa, inclosa en el Pla integral d’equitat menstrual i climateri 2023-2025, ha entrat en vigor amb la satisfacció del col·lectiu beneficiat, que estalviaran en productes higiènics de primera necessitat gràcies a una proposta impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Els farmacèutics seran els encarregats de distribuir copes menstruals, calces i compreses de tela, i d’oferir assessorament personalitzat a les dones, que escolliran un producte en funció de les seves necessitats. “És important que des del Col·legi de Farmacèutics s’hagi facilitat formació en aquest camp per ajudar les persones que ho vulguin des d’aquí”, remarca Blanchart.

Com funciona?

Els productes es bescanviaran mostrant un codi QR que trobaran a La Meva Salut. Algunes de les clientes han fet cues virtuals a a primera hora per descarregar-se el codi per recollir el producte. Amb tot, la consellera de Salut, Tània Verge, ha recordat que els productes es podran demanar, com a mínim, fins al 2025, i ha assegurat que l’estoc no s’acabarà.

Verge ha celebrat que la mesura és pionera i garanteix el dret a l’equitat menstrual. “Som el primer país del món que fa aquesta aposta per productes menstruals reutilitzables”. La consellera es va mostrar confiada que les més de 3.200 farmàcies del país s’adheriran a la iniciativa.