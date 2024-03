Sergio Dalma captiva Barcelona en la presentació de ‘Sonríe porque estás en la foto’

Sergio Dalma va omplir l’Auditori del Fòrum en el concert de presentació del seu últim disc, Sonríe porque estás en la foto. El cantant català va captivar un públic entregat, gairebé 3.000 persones, que van cantar les cançons del nou àlbum com ‘Los de setiembre’ o ‘Luciérnagas’ . Dalma també va repassar alguns dels seus clàssics, entre ells ‘Solo para ti’, ‘Soy un italiano’ o la llegendària ‘Bailar pegados’. “M’agradaria que aquesta nit la gent somrigui i la música sigui una bona escapatòria”, ha dit l’artista al principi del concert. La de dissabte va ser la primera actuació del músic de Sabadell a la capital catalana.

Pocs minuts després de les nou del vespre Dalma va pujar a l’escenari mentre una veu en off mostrava imatges d’ell de petit. L’artista va arrencat cantant ‘He cerrado los ojos’, seguida de ‘Madrid – Buenos Aires’, ‘Ven’ o ‘Mi major momento’, entre altres. També va interpretar ‘He tocat el cel’ i ‘Sonríe porque estás en la foto’, la cançó que dona nom al nou àlbum. Dalma va oferir una posada en escena enèrgica, amb un repertori que va repassar els seus més de trenta anys de trajectòria. Durant les gairebé dues hores de concert també van sonar èxits com ‘Yo no te pido la luna’ o ‘Galilea’.

‘Sonríe porque estás en la foto’ és el 22è àlbum de la carrera musical de Dalma. Es tracta d’una proposta farcida de sons que recorden les melodies dels anys vuitanta i es va publicar a finals de novembre. El treball compta amb diverses col·laboracions, com la de Conchita a la cançó ‘Luciérnagas’, o una cançó en català que porta per nom ‘He tocat el cel’, interpretada amb Miki Núñez. A l’àlbum l’artista ha treballat amb sis productors diferents: Fernando Boix, Pablo Cebrián, Santos i Fluren, Paco Salazar, Carlos Almazán, Pablo Díez i Alex Perea.

Abans de fer parada a la capital catalana, el cantant ja ha presentat el seu nou àlbum a Bilbao i Palma de Mallorca. Pròximament, ho farà Alacant o València, entre altres llocs de l’Estat. A Catalunya, el següent concert serà el 15 de juny a la ciutat natal de Dalma, Sabadell, on posarà la cirereta de la tercera edició del Festival Observa.