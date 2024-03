El Club Natació Sabadell assoleix cinc podis en el torneig Estatal de Tarragona de tennis de taula

Bon balanç. El Club Natació Sabadell va assolir cinc podis en el torneig Estatal tennis taula celebrat al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. Cristina Hernández, Jordi Dinarés, Luca Khidasheli, Joan Barberà i Fran Serrano van ser els protagonistes dels podis amb accent sabadellenc.

En veterans femenins, més que meritori tercer lloc de la palista Cristina Hernández, mentre en la categoria adaptada intel·lectual, el jugador Jordi Dinarès va ser subcampió sumant un nou èxit en la seva trajectòria esportiva. Pel que fa a la categoria d’edats, en juvenils, l’encara cadet de primer any, Luca Khidasheli, es va penjar la medalla de bronze.

En infantils, també tercer lloc per a Joan Barberà Soler i en alevins, Fran Serrano va ser semifinalista. Tant Khidaseli com Barberà com Serrano van perdre amb el campió de la competició. Aquests tres joves palistes del CN Sabadell s’han classificat per al Top-8 Estatal, on també té plaça en la prova benjamí, Karen Yang que a Tarragona va arribar fins als quarts de final en una categoria amb jugadores dos anys més grans que ella, encara en categoria prebenjamí.

Finalment, en la categoria infantil, Aniol Font va signar una meritòria onzena posició. Tot i fer una molt bona competició es va quedar fora dels vuit primers.

Pare i fill competeixen junts: cas inèdit

És la primera vegada que ha passat en la història del tennis de taula estatal. Tot i que s’han donat nissagues familiars molt destacades en què han jugat pares i fills com Palés, Castillo o Calvo, fins aquest 2024 a Tarragona, mai un pare i un fill havien jugat en dobles en un Campionat d’Espanya absolut.

Aquest fet s’ha donat amb el protagonisme de Joan Barberà Petit i Joan Barberà Soler, palistes del Club Natació Sabadell. Per jugar el certamen estatal absolut s’han de tenir com a mínim 400 punts en el rànquing de la Federació Espanyola i tant el pare Barberà com el fill els tenien. I, per tant, es van poder apuntar junts en la competició. Un fet inèdit i únic fins ara.

Tot i el nivell de la parella rival a la qual es van enfrontar al quadre final, van vendre cara la derrota. Els Barberà es van veure les cares amb la parella de l’Alzira formada per Nano Fernández i Beñat Morgan. Fernández juga a la Superdivisió masculina i ha estat campió de l’Estatal sub-21. Els palistes del CN Sabadell van cedir per 3 sets a 1 i en el primer joc, que van perdre, van disposar de dues pilotes a favor per posar-se per davant en el marcador. Fernández i Morgan van arribar fins als quarts de final quedant-se a les portes de la medalla.

Una interessant història la que es va viure al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona i que va protagonitzar Joan Barberà Petit, que aquest mes farà 49 anys, i el seu fill Joan Barberà Soler, de 14. Barberà Soler ha jugat el torneig Estatal arribant fins a les semifinals i actualment està becat al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès.