El jutjat de Sabadell ordena l’escorcoll de la seu de la FCF

Els Mossos d’Esquadra han dut a terme aquest dimarts al matí una entrada per escorcollar la seu central de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona, situada al carrer de Sicília. Les diligències són per ara secretes. Els treballadors ja no han pogut accedir als seus llocs de treball aquest matí.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que l’escorcoll ha estat acordat pel jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, en el marc d’una causa que investiga, entre d’altres, els delictes de falsedat en document públic, falsedat en document privat i administració deslleial.

Segons diversos mitjans, la causa estaria relacionada amb presumptes irregularitats en les eleccions de la federació. Els comicis es van haver de repetir fa poc més d’un any després de la impugnació del resultat, que va acabar amb la victòria del sabadellenc Joan Soteras, actual president de la FCF.