Maria José Llergo, Ciutat, Tiburona i Nueve Desconocidos completen el cartell del Festival Embassa’t de Sabadell, que se celebrarà al parc Catalunya del 16 al 19 de maig. Aquest dimarts s’han fet públics els noms que faltaven per tancar el programa de concerts, juntament amb les reconegudes Dj Brava, Nòvies, Sama Yax, Tutu i el col·lectiu Ego Trip. La cita repeteix l’escenari de l’amfiteatre del parc, amb els mallorquins Antònia Font com a encarregats del concert inaugural del festival, per on també passaran Guillem Gisbert, Mushkaa, Rusowsky, Cala Vento, Ralphie Choo o Samantha Hudson, entre d’altres.

Maria José Llergo és una de les veus més destacades del flamenc actual i guanyadora d’un Goya a millor cançó original al 2022. En aquesta ocasió presentarà el seu darrer disc ‘Ultrabelleza’.

Ciutat portarà a Sabadell el seu pop melancòlic, mentre que el grup Nueve Desconocidos presentarà el seu nou àlbum ‘Toque de ánimas’. La banda madrilenya Tiburona farà sonar els seus riffs amb so dels seixanta barrejats amb punk llatinoamericà.

Pel que fa a música electrònica, hi destaquen la DJ Brava, resident a les sales Dabadaba de Donostia i Razzmatazz de Barcelona, i Nòvies, el duet format per Ari i Carlota Palà que presenta el projecte 2manyzorras. Entre els nous noms confirmats també hi figuren Sama Yax, Tutu i el col·lectiu Ego Trip.

Tots ells se sumen al cartell format per Ferran Palau, que oferirà el concert de presentació de la setzena edició de l’Embassa’t l’11 de maig a la sala Estruch de Sabadell, i Antònia Font, que s’encarregarà del concert inaugural el dijous 16 de maig. Durant el cap de setmana, també passaran pels escenaris del festival artistes de renom com Guillem Gisbert, Rusowsky, Ralphie Choo, Samantha Hudson, Claraguilar, Dalila i Maria Hein.

La jornada final de diumenge 19 de maig l’encapçalaran els concerts de Mushkaa, Flashy Ice Cream i la DJ Anna Gisbert, un cartell de cloenda que han elaborat els mataronins The Tyets. La setzena edició també celebrarà, el diumenge 9 de juny, el Petit Embassa’t, una jornada dedicada als més petits de la família amb l’actuació de El Pot Petit amb la Black Music Big Band.