Reconegudes 158 empreses per la inclusió de persones amb dificultats

Aquesta tarda, en el marc de la Sabadell Fira PRO: Formació i Treball, s’ha celebrat un acte del lliurament del distintiu EMPRESA PRO a 158 empreses que han col·laborat durant l’any 2023 amb l’Ajuntament en la inclusió de persones amb més dificultats per accedir al món laboral i en la formació pràctica de persones que han triat formar-se per estar preparades davant de les transformacions del mercat de treball.

Totes elles han rebut aquesta tarda el certificat com a Empresa Formadora i Empresa Inclusiva, emès per l’Ajuntament de Sabadell. A l’acte hi ha assistit la diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor; l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell, Marta Farrés; el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.