La Crida i els comuns proposen la muncipalització de la neteja d’equipaments municipals

Sabadell en Comú Podem i la Crida demanen explicacions a l’Ajuntament respecte el contracte de neteja de locals i equipaments municipals. CNT ha denunciat que Sacyr va guanyar el concurs amb l’oferta d’un salari d’un cèntim l’hora. El passat 27 de novembre, el ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar l’adjudicació del contracte de neteja dels equipaments municipals per un període de dos anys, amb un import total de 14,7 milions d’euros. Hi va votar a favor el govern municipal (PSC i Junts), mentre que la resta de grups es va abstenir.

“No és en cap cas el salari que cobren els treballadors. És el preu que l’Ajuntament paga a l’empresa en casos molt excepcionals on, a part del que s’ha contractat al concurs públic, calgui fer hores no previstes”, sostenen fonts municipals. De fet, des de l’Ajuntament asseguren que els treballadors cobraran el sou estipulat al conveni. “Sacyr pagarà als treballadors el que estipula el seu conveni i els increments previstos”, asseguren fonts municipals que afirmen que “les hores per fer les tasques habituals o substitucions es pagaran a un altre preu”. D’altra banda, afirmen que el pocès d’adjudicació “té l’aval del Tribunal Català de Contractes Públics”.

La Crida i els comuns defensen la municipalització

La Crida per Sabadell defensa que “la municipalització del servei és l’única via que garanteix un bon servei públic i bones condicions laborals” i lamenta que el contracte s’ha de millorar: “Si bé contenia alguna millora, és insuficient i s’ha d’escoltar a les treballadores”. Una demanda a que se suma el grup En Comú Podem, que proposa al govern de Sabadell que estudiï la municipalització del servei de neteja dels equipaments municipals per “garantir les condicions laborals”.