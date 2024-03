Acabada la primera fase d’ampliació de les Urgències del Taulí: què inclou?

La primera fase de les obres per ampliar les Urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell ja ha finalitzat. Concretament, l’espai s’ha eixamplat amb una nova zona d’observació de més de 320 metres quadrats; que inclou 16 boxs i que ha de servir per descongestionar les Urgències del centre hospitalari. Com fa saber la corporació sanitària, està previst que la segona fase d’ampliació de l’espai finalitzi l’abril d’aquest any, sumant una unitat de curta estada de 30 llits, repartits en 10 habitacions individuals i 10 habitacions dobles.

Les obres no s’aturaran aquí, als espais actuals de les urgències també se’ls farà una rentada de cara. Les obres de millora i remodelació començaran a finals d’aquest any 2024.