FOTOS | Un miler de dones es manifesten pel 8M a Sabadell: “Volem ser lliures”

“No valentes, volem ser lliures”. Sota lemes feministes i un ambient festiu, un miler de dones s’han manifestat als carrers de Sabadell per a reivindicar drets i llibertats i posar de manifest les desigualtats salarials que encara es produeixen entre homes i dones. La manifestació, convocada pel Comitè Feminista de Sabadell, ha començat passades les sis a la Creu Alta.

Laura Sampedro: “Hi ha feines molt feminitzades”

La Laura Sanpedro és delegada de prevenció de riscos laborals del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i aprofita la manifestació convocada pel 8M per a reivindicar els seus drets com a treballadores i denunciar l’alta feminització del sector. “Les dones hem cuidat històricament. Ho portem a l’ADN”, expressa Sampedro, que recorda que la seva mare ja va començar com a cuidadora al SAD.

“Abans eren mares sense estudis o formació que deixaven els nens a l’escola i treballaven en el sector”, diu. Considera que per revertir el rol cal molta més educació social entre les generacions més joves. De fet, creu que és l’única via per erradicar comportaments desiguals i abusius. “Encara hi ha poca protecció envers la dona”, considera. També aprofita per remarcar que “no podem assenyalar a tots els homes”.

Aixa Íñigo: “L’educació és la clau per a canviar-ho”

Legalment, sí que les dones tenen els mateixos drets que els homes, considera l’Aixa. Sobre el paper, no hi veu masclisme. Ara bé, sosté que la realitat i el dia a dia és diferent. “Sous més baixos, tipus de feina, càrrega de cures i tasques de la llar… això encara recau molt més en les dones”, exposa.

I ha decidit assistir a la manifestació, precisament, per visibilitzar aquestes dades. “Ho podem solucionar només a través de l’educació. Des de ben petits, educant des del feminisme i els valors igualitaris”, expressa la dona.

Hi veu esperança: “En un futur, podem arribar a ser una societat paritària”. A l’Aixa li preocupa especialment les ‘fake news’ sobre el feminisme, les falses denúncies o la negació de la violència de gènere. “No es pot negar aquesta realitat. Les dades ho corroboren”, conclou.

Andrea Morillo: “Recordem el paper de la dona”

L’Andrea no s’ho ha pensat gaire abans d’assistir a la convocatòria de la manifestació del 8M a Sabadell. Creu que és el moment oportú per reivindicar i recordar el paper i posició de la dona en la societat. “Hem d’aconseguir els mateixos drets que els homes”, destaca.

I es mostra especialment preocupada pels “micromasclismes”, que sosté que afecta diàriament “a la majoria de dones”, s’ha instaurat en el nostre dia a dia i “acaba calant en la societat”.

I no té cap dubte que “hi ha molta feina per fer” a l’hora de combatre la violència de gènere. El que creu que caldria canviar és la posició de la dona en la societat pel que fa a oportunitats laborals i anima la resta de dones a “sortir més cops al carrer” i “tenir més present el que volem aconseguir”. “És l’única forma que ens escoltin”, creu.

Eva Álvarez: “Els més joves no són conscients”

Està molt preocupada pel futur del jovent. L’Eva reconeix que s’ha fet una gran feina, però sosté que el camí encara és llarg. Treballa amb joves i sosté que “no són gens conscients de les diferències que hi ha i veig moltes conductes masclistes”.

L’Eva forma part de la batucada de dones de Percufem i considera que el seu paper a la manifestació, juntament amb la resta de dones és “visibilitzar el problema” i “fer-nos escoltar”.

I és que prop d’un de cada tres catalans (32%) creu que el moviment feminista ha anat massa lluny, segons l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió. Les dones més joves, d’entre 16 i 24 anys, són les qui hi estan menys d’acord (23%). “Si no es veu el problema, és difícil identificar-ho”. Ella va viure conductes desiguals a casa: “Els meus germans feien més el que volien”.

FOTOS: Aina Torres i David Chao