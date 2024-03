Quan penses en el teu futur, t’importa més que t’agradi la feina o el salari?

“Si fas el que t’agrada vas a treballar amb més ganes”

Els últims dies, amb la Sabadell Fira PRO hem pogut veure molts joves indecisos amb el camí que volen agafar de cara al futur. Una d’elles és la Sofia que va assistir a informar-se perquè “encara no estic decidida sobre cap a quin sector vull anar”. No obstant això, la sabadellenca no estava trobant res que “li cridés molt l’atenció”.

Això sí, en un futur, la jove té clar el que prioritzarà a l’hora de buscar un lloc de feina: “És millor fer alguna cosa que t’agrada encara que el sou no sigui molt alt”. La motivació fa que “afrontis la jornada laboral amb més ganes i il·lusió”, afegeix. Ella té clar que no vol “llevar-se i pensar quina mandra anar a treballar”.

“La part monetària és important, però posaria per davant tenir una feina que m’agradés”

En la mateixa línia es mostra el Jordi. Tot i que el jove sí que té una idea més clara del sector que li agradaria tocar. “M’agrada molt la tecnologia, informàtica i robòtica i crec que és cap a on vull anar laboralment”, explica. A més, la seva recerca a la Fira va ser “positiva” i va trobar diversos llocs on “informar-se i augmentar els coneixements”.

Pel que fa al futur, el sabadellenc no s’oblida del salari, però prioritza fer quelcom que el motivi. “Crec que no ens podem oblidar de la part monetària perquè és important, però posaria per davant tenir una feina que m’agradés”. “Pel camp on m’agradaria entrar crec que són compatibles ambdues coses”, afegeix.

“Al final, el primordial és tenir diners per poder viure”

La Marta va anar a la Fira gairebé a cegues. “He vingut a veure què hi ha perquè no tinc gens decidit cap a on vull anar en el meu futur”, explica. La jove, no obstant això, sí que sap quins àmbits s’acosten més a les seves preferències. “M’agrada la perruqueria i estètica, però de moment no he vist cap lloc a la Fira que vagi destinat a aquests sectors”.

A diferència dels dos anteriors testimonis, la sabadellenca mira més la part econòmica en el seu futur. I és que “al final s’ha de menjar i tenir diners per poder viure”, afirma. Tot i així, sap que “si fas una feina que t’agrada es fa menys pesat tot i és un punt positiu també”, afegeix.