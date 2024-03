Els propietaris de Dixie han fet una crida a les xarxes i demanen ajuda per trobar el seu gos, un teckel de color marró que s’ha perdut al barri de la Concòrdia, a Via Aurèlia. Segons els propietaris, es va perdre el passat divendres 8 de març espantada per un petard, quan va fugir espantada. L’han vist per la zona, en concret, a l’Eix Macià però fuig i no deixa que ningú s’hi apropi. Duu un collaret rosa i té microxip.

