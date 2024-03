Ensurt per un incendi en una cuina a Sabadell

Ensurt aquest passat diumenge per un incendi en un habitatge de Can Puiggener. Els Bombers van rebre l’avís poc abans de les tres del migdia després que s’originés un foc a la cuina de l’immoble, on va cremar una paella. Tres dotacions del cos, dues unitats del SEM i una de la Policia Municipal es van desplaçar fins a l’indret.

Allà, el SEM va haver d’atendre una dona de 71 anys i una altra de 18 per inhalació de fum. Afortunadament, cap de les dues va patir danys de consideració.

Hores abans, a primera hora del matí, un altre incendi en una habitació d’un domicili al carrer de l’Espirall, va obligar a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers i dues unitats de Policia Municipal. Per sort, tampoc hi va haver ferits.