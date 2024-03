El Far i la UES organitzen diverses propostes per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física

L’Associació per a Persones amb Càncer El Far i la Unió Excursionista de Sabadell (UES) organitzen conjuntament la segona edició de les xerrades Mou-te, fes salut amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, que serà dissabte 6 d’abril.

En primer lloc, aquest dimecres, 13 de març, serà el torn de la primera xerrada, Alimentació i activitat física, que anirà a càrrec de la metgessa jubilada Clara Izard. Serà a les 19 h a la sala d’actes de la UES (carrer de la Salut, 14 – 16).

La segona sessió serà Beneficis de la marxa nòrdica, dilluns 18 de març a les 19 h a la seu d’El Far, situada al carrer d’Alguersuari i Pascual , 81 b. L’impartirà Anna Puig, que és instructora de marxa nòrdica. Tancarà el cicle la nutricionista Rosa Solanas i la seva ponència sobre Alimentació, prevenció i càncer. Es farà dimarts 2 d’abril a les 19 h a la sala d’actes del Casal Pere Quart (Rambla, 69).

A part d’aquest cicle, tant la UES com El Far organitzen una caminada popular i marxa nòrdica solidària diumenge 7 d’abril a les 11 h amb sortida a la plaça del Doctor Robert i arribada a la plaça de l’Argub (parc de Catalunya). Allà es farà una exhibició i masterclass de danses urbanes a càrrec de Soul Headquarters. Per participar a la caminada i marxa cal inscriure’s a www.ues.cat (10€, inclou samarreta).

El Dia Mundial de l’Activitat Física té enguany el lema Mou-te, i viu feliç. L’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Secretaria General d’Esport i Activitat Física de la Generalitat promouen aquesta celebració per promoure l’activitat física i reduir el sedentarisme com a elements fonamentals de salut i benestar. L’administració catalana proposa realitzar accions en aquesta línia durant un mes, de l’1 d’abril al 5 de maig. A casa, proposen fer exercicis de força, estiraments, ballar, ioga, tasques domèstiques, etc. A l’escola, proposen fer pauses actives entre classes, patis actius, milla diària, gimcanes, competicions entre cursos, etc. A la universitat, proposen fer competicions esportives, sortides en bici, etc. A l’àmbit natural, marxa nòrdica, caminades, ioga i anar en bicicleta són algunes de les propostes.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana acumular un mínim de 150–300 minuts d’activitat física d’intensitat moderada a la setmana en persones adultes i gent gran; 60 minuts diaris en infants i adolescents; i limitar el sedentarisme.