Afectacions a les línies que circulen pel passeig de la Plaça Major

El servei d’autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) experimenta aquest dimecres des de les 9.30 del matí afectacions en la circulació habitual de busos per uns treballs a la zona del passeig de Manresa. Així, les línies que circulen pel Centre de la ciutat, pel passeig de la Plaça Major, veuran modificat el seu recorregut.

Concretament, hi haurà un desviament pel carrer de Vilarrúbias i el lateral de la Gran Via, mentre que les línies L1, L2 i L3 recuperaran el recorregut per la Rambla. No s’ha especificat la durada de l’actuació en l’indret.