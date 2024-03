Instal·len tanques per prevenir els actes vandàlics a les vies dels FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja ha començat les obres per instal·lar tancaments laterals en diversos trams de via de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, així com en alguns passos superiors. En total, s’actuarà en una cinquantena de punts, 37 a la línia Llobregat-Anoia i 12 a la Barcelona-Vallès, amb l’objectiu de prevenir-hi accions vandàliques com el llançament de pedres, el pas d’animals o l’accés a les vies, i millorar així la seguretat del trànsit ferroviari.

“Les accions vandàliques suposen danys materials als trens i afecten el servei ferroviari. El darrer any es van detectar 32 incidents a conseqüència de pedrades”, ha recordat aquesta setmana la consellera de Territori, Ester Capella.

Els treballs, que tenen un pressupost de 728.000 euros, s’allargaran tot aquest any. Actualment, FGC ja disposa de tanques laterals de seguretat a la majoria de trams de les Línies Metropolitanes, especialment en zones urbanes i a l’entorn de les estacions. Tot i així, FGC ha identificat trams concrets on s’ha considerat necessari reforçar el sistema de protecció per evitar actes vandàlics com el llançament de pedres als trens o altres objectes.

Concretament, s’actuarà en aquells indrets on el tancament actual no té l’alçada adequada o que no disposen de tanques de separació, així com en aquells llocs on les tanques ja es troben malmeses precisament a causa d’accions vandàliques.

En tots aquests punts, en funció de l’entorn de cada ubicació, s’instal·laran malles electrosoldades o reixats d’entramat d’acer, entre d’altres tipologies de materials, amb una alçada total d’entre 2 i 3 metres, en funció de cada zona. En el cas d’instal·lació sobre murs existents, ampits o baranes, les alçades dels sistemes de tancament seran les adequades per aconseguir l’esmentada altura.