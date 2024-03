L’avançament de les eleccions catalanes al pròxim 12 de maig, provocat per la falta d’un acord per als pressupostos del 2024, ha aterrat a l’esfera política sabadellenca. Mentre ERC considera que s’ha vist abocada a aquesta situació pel veto dels comuns, tots els grups de l’oposició celebren la convocatòria perquè hi hagi un canvi de govern.

“Després del que ha passat, s’haurà de triar entre responsabilitat i irresponsabilitat”, assegura el diputat i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, que assegura que el projecte de pressupostos “posaven el màxim de recursos al servei de la ciutadania a les escoles, per salut, per inversions necessàries per al dia a dia de la gent”. Fernàndez veu ERC prou forta a per “continuar liderant la proposta de transformació del país” i per continuar les negociacions amb Madrid. “Amb un govern fort per a la segona fase de negociació amb Madrid”.

Entre tots els grups de l’oposició s’ha celebrat la convocatòria electoral. També el PSC, que ja havia donat el ‘sí’ als comptes del govern Aragonès. “Convocar eleccions era el millor que podia fer el president”, assegura el primer tinent d’alcaldessa i diputat al Parlament, Pol Gibert, que lamenta que les partides previstes als comptes per a Sabadell “no es podran complir”. “Esperem que es pugui fer amb un govern del PSC. Aspirem a ser primera força al Vallès i a Sabadell i contribuir a tenir un president que els tingui en compte amb projectes com la ronda Nord i l’hospital Ernest Lluch.

Des dels comuns, el portaveu a Sabadell, Joan Mena, defensa el seu ‘no’ al pressupostos per deixar clar que la seva formació no accepta el Hard Rock, a diferència del PSC i d’ERC, “que ha cedit al xantatge dels socialistes”. “Tenim clar quins són els límits. No posem en venda la nostra ideologia, no cedim a les pressions de molts llocs. “Ha estat la decisió més encertada de tota la legislatura”, conclou.

El portaveu de Junts, Lluís Matas, recrimina que Aragonès “hagi preferit deixar-ho córrer abans d’asseure’s” amb ells. “Era un fracàs anunciat que la cosa no acabaria bé”, sentencia i assegura que ERC “no ha sabut afrontar els reptes que tenim com a nació i com a societat”.

Joan García, diputat sabadellenc de Ciutadans, lamenta haver de viure “una altra legislatura que no s’acaba”, però ho agafa amb optimisme: “Ens presentarem a les eleccions una vegada més amb ganes de revalidar el grup i ser decisius en el futur per canviar la dinàmica de Catalunya, que és més inestable”. De la mateixa manera, Cuca Santos, portaveu del PP, espera un “bon resultat a Sabadell i a Catalunya, com el que vam tenir en les eleccions generals” i confia aprofitar que el PSC “estigui en hores baixes per l’escàndol de les mascaretes i l’amnistia”.