Una àrbitra sabadellenca als Jocs Olímpics

La World Waterpolo Referee Association ha fet oficial la llista dels 24 àrbitres seleccionats per a ser a París aquest estiu. Entre els seleccionats es troba la sabadellenca Marta Cabanas que podrà ser a la major cita internacional de l’esport. Cabanas, que el 2022 es va convertir en la primera àrbitra FINA catalana i espanyola, ja va arbitrar a l’Europeu d’Split d’aquell any i al Mundial de Fukuoka del passat estiu. Ara, consolida la seva trajectòria meteòrica amb aquesta designació per als Jocs Olímpics.

Curiosament, la Marta no serà l’única de la casa en ser a París. Si res no es torça, el seu germà Sergi Cabanas serà un dels seleccionats per David Martín en la cerca de l’or olímpic de la selecció masculina de waterpolo. L’excapità de l’Astralpool, no obstant això, no es trobarà amb la seva germana a la piscina, ja que els àrbitres no poden ser designats en partits de la selecció de la seva delegació.

En la cerca de la paritat, la WWR ha assignat doble representació arbitral a sis països. Espanya n’és un d’ells i, a més de Cabanas com a representant femenina, a la cita olímpica també hi serà David Gómez. A més dels espanyols, únicament Grècia, Itàlia, Hongria, Estats Units i França tenen aquest privilegi. L’èxit del waterpolo estatal a dins la piscina també es trasllada a fora als Jocs Olímpics que copsaran l’atenció del món de l’esport aquest agost.