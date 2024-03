El Sabadell, amb un repte majúscul: sorprendre el líder Deportivo a Riazor

Un autèntic repte. El Sabadell afronta aquest dissabte (18 hores) un dels desplaçaments més complicats de la temporada amb la il·lusió de sorprendre el líder Deportivo al seu coliseu, Riazor, que registrarà una gran entrada, superant el topall dels vint mil espectadors, entre els quals es trobaran desenes de seguidors arlequinats.

El conjunt arlequinat començarà el partit coneixent els resultats de Tarazona -juga a Fuenlabrada- i Teruel -rep a casa al Barcelona At.- , els seus dos rivals més directes ara mateix en la lluita per evitar el descens i que el podrien superar a la taula en cas de guanyar.

El tècnic arlequinat, Óscar Cano, però, vol centrar-se molt més en el que poden fer els seus homes sobre la gespa de Riazor on hauran de completar 90 minuts excelsos per treure algun punt. “Hem de fer un partit perfecte i que ells no tinguin el seu dia. És un enfrontament per treure la personalitat i no tenir por. No tenim res a perdre. El gran objectiu és no deixar-nos emportar per l’ambient i continuar fent la feina que fem des de fa setmanes”.

No recuperarà efectius el Centre d’Esports per al duel de dissabte. Continuen amb la seva evolució Jon Amelibia i Ricard Pujol i Raúl Baena no arribarà a temps. Això s’afegeix a la baixa per sanció de Vladys Kopotun. L’ucraïnès s’ha convertit en una de les peces clau de l’equip arlequinat des de l’arribada de Cano. “És un jugador que ens dona molt amb pilota i sense i cada vegada fa més coses. Ha tingut un gran creixement. Per sort, tenim una plantilla molt ben confeccionada i jugadors com Baselga, Soto o ‘Marru’ que poden suplir-lo”.

D’altra banda, el duel també tindrà un component emotiu i molt especial per a Óscar Cano, qui torna per primera vegada a Riazor després de la seva polèmica destitució la passada temporada. El tècnic vol aïllar-se d’aquesta situació personal: “És un club que no hauria d’estar en aquesta categoria per la seva dimensió i jo soc una part insignificant de la seva història”. Cano, a més, només es centra en el que pot controlar i no pensa en quina rebuda es trobarà. “La gent és lliure d’expressar-se com cregui convenient. Jo m’hi vaig deixar l’ànima com faig en tots els clubs que estic i els resultats van ser els que van ser. L’important és que l’equip faci un bon partit”.

En el seu millor moment

En el partit de la primera volta a la Nova Creu Alta, el Deportivo es trobava en zona de descens, com el Sabadell. Una situació límit. Aquell 0-1 va significar un punt d’inflexió per al conjunt gallec que s’ha confirmat plenament en aquest 2024 gairebé immaculat. L’empat de la passada jornada a Tarragona (1-1) va trencar una impressionant ratxa de vuit victòries consecutives, la majoria per golejades. De fet, el Depor té una mitjana de 3,7 gols per partit en les últimes sis jornades.

A Riazor va començar dubitatiu la lliga, cedint empats davant rivals de la zona baixa com Rayo Majadahonda o Teruel, però ara és un feu inexpugnable. Ha guanyat els tres últims partits per idèntic resultat: 4-1. La seva única derrota a casa ha estat davant el Celta Fortuna (0-1).

El veterà, i controvertit, Lucas Pérez encapçala el llistat de golejadors amb 9 dianes i el completen jugadors com Davo (6) o el jove Mella (4), qui és dubte per unes molèsties. La veterania la posen homes com Pablo Vázquez o Balenziaga. També cal destacar la presència de dos exarlequinats com els defenses Paris Adot i Jaime Sánchez.



El Sabadell també intentarà trencar una esgarrifosa estadística a Riazor: fa 65 anys que no hi guanya (un 2-3 de la temporada 58/59) i en les darreres 16 visites, totes a Segona Divisió A, només ha estat capaç d’esgarrapar dos empats. L’àrbitre del partit serà l’extremeny Antonio Sánchez Sánchez, de bon record per al conjunt arlequinat: va dirigir l’At. Sanluqueño-Sabadell (0-3) de la temporada 21/22.