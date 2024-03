L’asfaltatge de 35 carrers encapçala la llista d’obres dels pròxims mesos

En les pròximes setmanes començaran una quinzena d’obres als carrers de Sabadell, en l’àmbit de l’espai públic, amb un pressupost d’uns 8,4 milions d’euros.

Entre les obres que es faran, destaquen l’asfaltatge de 35 trams de carrers distribuïts als set districtes de la ciutat, inclosa la Rambla (2,2 milions d’euros), les últimes fases del parc de les Aigües (1,2 milions d’euros) i la rehabilitació de l’avinguda de la Pau (926.446,52 euros).

Donaran continuïtat al conjunt de millores en ferms i voreres i d’accessibilitat que ja estan enllestides, com la urbanització del carrer del Caucas, la creació del passatge de Jean Piaget, la renovació d’escales i noves rampes a Can Rull i Cifuentes i la millora d’entorns escolars i de jocs infantils, a part de les obres de la Gran Via. L’alcaldessa, Marta Farrés, reivindica que “l’espai públic ha de ser un element de cohesió i per això hem de garantir que la ciutadania, visqui on visqui, tingui un entorn amb les millors condicions possibles”.

OBRES QUE ES DURAN A TERME

1. Asfaltat de 35 trams de carrers distribuïts als 7 districtes de Sabadell. Entre ells la Rambla. Cost 2.216.963,44 €

2. Rehabilitació de la calçada i part de les voreres del C. de Calassanç Duran entre Covadonga i Xaloc. Cost 365.551,61 €

3. Rehabilitació de la calçada i part de la vorera del C. de la República entre Narcís Giralt i Tres Creus. Cost 97.998 €

4. Rehabilitació de l’Avinguda de la Pau. Cost 926.446,52 €

5. Camí escolar la Trama. Cost 724.292 €

6. Camí escolar Amadeu Vives. Cost 549.531,28 €

7. Camí escolar Joan Montllor Cost. 612.537,92 €

8. Carril bici Sabadell-Terrassa. Cost 601.877 €

9. Passos de vianants elevats al carrer de Sau. Cost 61.803 €

10. Millora de l’accés a l’escola de Can Rull. Cost 321.357 €

11. Urbanització del Parc de les aigües fase 4 i fase 5. Cost 1.250.455,78 €

12. Area de jocs inclusius a la Plaça de les Medes Cost 412.228,81 €

13. Millora de la façana est del Parc Catalunya. Cost 59.956,02 €

14. Actuacions de millora de les àrees de jocs infantils de la Plaça Lluís Mas, Parc Taulí, Plaça Benjamin Garcia i Espai públic del carrer Lucreci. Cost 199.531,26 €

OBRES QUE S’ESTAN DUENT A TERME



1. Construcció de passos de vianants elevats a Via Alexandra. Data: Es van iniciar al febrer 2024. Cost 7.368 € aprox (Forma part del projecte d’entorns escolars. És una de les actuacions)



2. Balustrada de Nostra Llar. Va començar el 30 d’octubre, consisteix en la rehabilitació i substitució de les peces de formigó prefabricat que formen el conjunt. Pressupost 192.734 €. Previsió d’acabament abril 2024



3. Plataforma Ronda Oest: va començar el 3 de maig 2023. La previsió és que acabi a l’abril 2024. Cost 509.644 €



4. Camí de Sant Oleguer: va començar el 9 de juny de 2023. Cost 87.725 €