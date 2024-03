El Sabadell esgarrapa un punt molt valuós després de fregar la victòria a Riazor (1-1)

Molt a prop de la victòria. El Sabadell s’ha emportat un punt molt valuós de Riazor que fins i tot ha tingut un regust agredolç perquè el gol de l’empat del Deportivo ha arribat en el minut 90 després del gran partit de resistència arlequinada a la segona part. Pau Resta, sensacional, havia avançat els arlequinats abans del descans.

L’onze d’Óscar Cano, que ha rebut una sonora esbroncada de Riazor quan s’ha facilitat el seu nom per la megafonia- ha estat el previst. Sense Vladys, sancionat, la titularitat d’Antonio Moyano s’ha convertit en la principal novetat després de recuperar-se d’una lesió muscular. A l’eix defensiu han repetit Pau Resta i Sergi Maestre, com en les últimes jornades.

Els resultats previs de Tarazona – empat a Fuenlabrada- i Teruel -derrota a casa davant el Barcelona At.- han donat una mica d’aire al conjunt arlequinat, que no podia caure de cap manera a la zona de descens. Tot i que el Deportivo ha forçat dos córners gairebé consecutius a l’inici, la primera gran oportunitat ha estat del Sabadell. Marc Domènech ha sorprès amb un potent xut des de fora de l’àrea que s’ha estavellat en el pal dret després de tocar la pilota lleugerament el porter Germán. Un primer ensurt que tindria continuïtat en el minut 8 quan Baselga ha guanyat la posició dins de l’àrea, però ha rematat molt desviat per sobre del travesser.

Pau Resta imperial

El guió del partit hauria pogut canviar radicalment si alguna d’aquestes opcions hagués acabat amb el 0-1. Dos avisos que han posat en alerta el Deportivo, incapaç de foradar la teranyina defensiva plantejada per Óscar Cano, amb una pressió molt alta que provocava imprecisions en les transicions locals. Se sentia molt incòmode l’equip d’Idiakez tot i el seu domini territorial. Estava plantant cara el Sabadell. El primer xut a porteria del Depor no ha arribat fins al minut 40, amb una excel·lent resposta d’Ortolá.

En canvi, el Sabadell ha tret petroli en una acció a pilota aturada en el minut 43. Gran servei de cantonada de Marc Domènech i portentós cop de cap de Pau Resta al fons de la xarxa davant la impotència de la defensa local i el porter Germán. Un avantatge psicològic que ha estat a punt d’esguerrar Lucas Pérez abans del descans en la millor oportunitat del Deportivo. El seu xut s’ha perdut fora. El conjunt d’Óscar Cano ha fet una primera part sensacional.

Penal fallat i empat al final

Com era de preveure, a la represa el Deportivo ha sortit amb una marxa més i el seu domini s’ha convertit en un setge gairebé constant sobre la porteria d’Ortolá. Moltes arribades, però tampoc ocasions clares. El Sabadell no ha tingut un altre remei que fer un pas enrere i tancar-se per resistir sota la pluja.

En el minut 65 ha arribat un moment crític. L’àrbitre ha xiulat penal en una caiguda de Yeremay com a mínim dubtosa. Lucas Pérez, el teòric especialista, ha relliscat en el moment del llançament i la pilota s’ha perdut molt desviada, per sobre del travesser.

Ha continuat la pressió del Deportivo, però cada vegada més desordenada i en algun contracop han pogut fer mal Abde i Marru amb les seves incursions. Ha faltat una mica més de determinació. La feina s’ha centrat a resistir mentre Idiáquez afegia peces d’atac. Quan els nervis i l’ansietat ja semblaven envair el Deportivo, una centrada sense aparent perill l’ha convertit Barbero en un remat gairebé impossible que ha sorprès la defensa i Ortolá. Una llàstima Ha tocat patir a l’afegit per mantenir un empat extraordinari que permet al Sabadell mantenir les distàncies amb la zona de descens

FITXA TÈCNICA

Deportivo: Germán; Ximo (Davo, m. 69), Pablo Vázquez (Iano, m. 85), Martínez, Balenziaga (Jaime Sánchez, m. 46), José Ángel, Lucas Pérez, Villares R. Alcaina, m. 77), Barbero, Yeremay i Mella (Hugo Rama, . 77).

Sabadell: Ortolá; Calavera, Pau Resta, Sergi Maestre, Toni Herrero, Carles Salvador, Astals, Moyano, Baselga (Marru, m. 23), Marc Doménech (Gulda, m. 77) i Abde (David Soto, m. 77).

Àrbitre: Antonio Sánchez Sánchez (Comitè extremeny). Grogues: Pablo Vázquez; Astals.

Gols: 0-1, minut 43: Pau Resta; 1-1, minut 90: Barbero.

Incidències: 26.119 espectadors a Riazor, amb un centenar de seguidors arlequinats.

FOTOS: AGENCIA LOF