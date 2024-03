Pistes de bàsquet, criquet, vòlei i vòlei de platja: les propostes de la Crida per fomentar l’esport

La Crida per Sabadell proposa que Sabadell tingui almenys dues pistes de bàsquet a cada barri, una pista de voleibol a cada districte i una instal·lació de vòlei de platja al municipi, a més de dues pistes de criquet.

El partit defensarà aquestes propostes al ple de març (dilluns 25) amb una moció per fomentar la pràctica esportiva a places i carrers de Sabadell. La formació alternativa l’ha presentat aquest dilluns a la sala de premsa de l’Ajuntament.

El regidor Oriol Rifer destaca que “considerem imprescindible fomentar, facilitar i garantir la pràctica de l’esport per a tothom a partir de mesures que millorin i ampliïn l’oferta de possibilitats d’accés públic a recursos per a l’activitat física”. La regidora Anna Lara assegura que “hem de donar la possibilitat perquè es facin aquestes pràctiques, sinó també ens queixem que el jovent està tot el dia tancat a casa”. “Hem d’habilitar espais comunitaris”, reclama Lara, i si hi ha conflictes per soroll, per exemple, “habilitar mesures de resposta que siguin comunitàries”.

Les propostes de la Crida també van en la línia d’informar a la ciutadania dels equipaments públics esportius existents i incentivar el seu ús espontani quan l’entitat o club que en tingui la cessió no l’estigui utilitzant. També volen senyalitzar rutes de senderisme pel rodal com les que proposa la UES. Tanmateix, remarquen que s’han de garantir espais d’ombra i accés a fonts d’aigua a totes les instal·lacions esportives.

A part d’aquesta proposta, la Crida també ha anunciat que a la pròxima Junta de Portaveus reclamarà que el consistori exigeixi l‘embargament d’armes i la suspensió de la cooperació militar amb Israel i exigir un alto el foc immediat a Gaza.