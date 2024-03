Liciten les obres per construir una via ciclista i millorar l’N-152z

El Departament de Territori ha licitat les obres per a construir una via ciclista i millorar la integració urbana de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès, per un import de 10,2 milions d’euros. El nou itinerari per a vianants i ciclistes tindrà una longitud de 5 quilòmetres i permetrà potenciar la connectivitat i la mobilitat descarbonitzada.

Es preveu que els treballs comencin a finals d’estiu i tinguin una durada de 18 mesos. “Aquesta actuació forma part de les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible, activa i saludable previstes en el marc de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que preveu una inversió total de més de 100 milions d’euros en 124 quilòmetres fins al 2025”, ha recordat la consellera de Territori, Ester Capella.

El traçat de la via ciclista s’inicia al carrer de Castelló, a Montcada i Reixac, tot donant continuïtat a un carril bici existent i continua pel carrer Pla de Matabous, paral·lel a la C-17, fins arribar a l’N-152z. A partir d’aquí, la via ciclista discorre pel costat dret paral·lel a la carretera N-152z fins a la travessera de la Llagosta, que en el primer tram es converteix en carrer de zona 30 amb convivència entre ciclistes i vehicles motoritzats, configurant una plataforma elevada.

Posteriorment, es connecta amb un carril bici existent a l’avinguda 11 de setembre de la Llagosta. La via ciclista continua pel costat dret de la carretera al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, a la Florida, i finalment arriba a Mollet del Vallès amb una passera sobre la C-59 de 46 metres de longitud.